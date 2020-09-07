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站台GAP秋冬新品上市 王淨讚聲「舒服的像有穿跟沒穿一樣」
美式休閒服飾品牌GAP推出秋季新品，請來在電影《返校》中備受矚目的「學姐」王淨，以及近期將有新電影《刻在你心底的名字》上映的曾敬驊來站台，並率先穿上碳素軟磨系列。舒適的材質，讓兩人都讚不絕口，王淨甚至說出「有穿就像沒穿一樣」。
GAP秋季新品聚焦「Comfortable Together自在我們」的主題，因此推出「碳素軟磨」系列服飾，主打結合三道柔軟工藝，可以讓穿著者有最舒適的體驗。所以新品上市時請來王淨和曾敬驊一同演繹，兩人都對這個系列的質感著迷，曾敬驊說：「穿起來很舒服又保暖」；王淨則是提到「穿上這系列很像是被擁抱一樣」。透露私下穿的比較簡單的曾敬驊，偏愛寬鬆剪裁的款式，大學時也開始喜歡服飾上有些設計細節，所以GAP這季新品，深得他的心。而王淨也表示自己在美國讀書，就很常逛GAP，還說「根本就是國民品牌」。
不僅受邀演繹新品，王淨和曾敬驊還各設計了兩款代表自己的電繡布章，只要在9月到10月間的「自在我們#GAP專屬訂製全台巡迴活動」期間，購買品牌任一正價牛仔或凱琪系列，就有機會得到其中一款。另外，隨著秋冬新品的上市，GAP也宣佈跟隨亞太地區的新策略，不僅衣服材質升級之外，讓消費者最有感的則是，所有品項的價格都至少調降了一成，變得更好入手。
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