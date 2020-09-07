22年的歲月掰掰！「華國牛排館」即日熄燈落幕

位於華國大飯店內，已經有22年歷史的老字號「華國牛排館」（Imperial Steak House），因營運調整的需求，宣布自即日起結束營業。業者透漏，未來原店也將會轉型成為鐵板燒餐廳，預計於11月10日重新面世。

位於華國大飯店內的華國牛排館，至今已有22年的歷史，陪伴過不少人的青春歲月。該店最初名為「帝國牛排」，乃是由孫大偉所經營的高檔牛排館，並由「牛排教父」鄧有癸擔任主廚，提供多種牛排料理。經歷過時代變遷，在2018年時，華國大飯店將帝國牛排收歸自營，除了牛排料理、鐵板料理之外，也重新設計菜單與內容，將法式料理、分子料理等概念加入其中，大幅改變料理內容與形態，同時也增添顧客的新鮮感。