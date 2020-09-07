網紅茶飲店銅板價 鬼月「小鬼飲料」夯炒熱話題

位在台中西區審計新村旁的網美特調系飲料店「茶百味」推出鬼月優惠活動，購買飲品就贈送Ｑ版小鬼觀音貼紙。店內的主打飲品觀音珍珠奶茶，因店長口誤說成「觀音鎮住奶茶」才發想觀音鎮住小鬼的貼紙創意。

「茶百味」搭鬼月列車，百無禁忌，推出系列飲品，包括紅小鬼「血腥瑪麗」草莓香綠草梅凍飲、藍小鬼「藍色水玲瓏」藍甘乳酸氣泡飲丶觀音陣小鬼「觀音珍珠鮮奶茶」活動到9月底。

台中審計新村是省府時期審計處的員工眷舍，凍省之後成了閒置空間荒廢多年，面積雖然只有0.52公頃，地點就在台中勤美綠園道附近，更顯示出審計新村的獨特性，老舊的建築充滿了時代痕跡。

由政府老舊宿舍改建的台中審計新村，近年最夯台中景點，包括審計新村美食、甜點、咖啡，滿滿文創小物的市集。