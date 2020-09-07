限7天！藏壽司3款「松葉蟹壽司」登場 吃得到整隻蟹腳

隨著進入秋季，來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，自9月11日至9月17日期間，在全台門市推出限時7日的「松葉蟹祭」活動，推出「松葉蟹軍艦三重奏」、「豪華松葉蟹」等8道不同的料理，滿足民眾的食慾之秋。

藏壽司本次所推出的松葉蟹系列壽司中，「松葉蟹軍艦三重奏」以松葉蟹搭配生鮭魚、小貝柱、鱒魚卵等食材，帶來豪華的組合，每盤80元。「豪華松葉蟹」則是豪邁盛入滿滿的松葉蟹，再以鱒魚卵點綴，每盤80元。使用整隻松葉蟹腳，並以鱒魚卵搭配的「松葉蟹鱒魚卵手卷」，則是可嘗到濃郁的鮮甜海味，每盤80元。

除了松葉蟹外，藏壽司於活動期間推出5款壽司料理上桌。「金目鯛三重奏」使用肉質鮮甜的金目鯛製作，分別使用湯引、醃漬、炙烤三種工法料理，呈現出不同的美味，每盤80元。「焼炙喜知次」則是選用喜知次為主角，表面以烈火炙燒，展現其誘人香氣，每盤80元。另外還有蟹爪茶碗蒸、炙烤玫瑰岩鹽大生鮮蝦、金桔醃漬生鮭魚等產品同步登場，單份40元起。

不僅松葉蟹祭的活動，9月期間，藏壽司還有蟹肉棒鮮蝦手捲、特製醃漬鮪魚、炙烤起司扇貝等3款期間限定的料理，每盤均為40元，增添民眾