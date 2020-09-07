顛覆台東人印象？台東10大必吃早餐店網友票選出爐

台東好吃的早餐店很多，究竟哪幾間非吃不可？縣政府交通及觀光發展處在官方臉書「台東就醬玩 Amazing Taitung」舉辦台東必吃早餐票選結果出爐，經3248位網友票選，有73家早餐店入圍，第一名台東市「麻里マリ朝午食」，正氣路美而美早餐店、Lane28 Brunch則分居二、三名。

不過，網友票選結果與部分台東人的印象有出入，包括知名的伊亞、六吋盤、有時散步、曙光森林等早午餐店經常客滿，但均未擠進前十名，民眾只能說：「青菜蘿蔔各有所好。」

縣政府交通及觀光發展處表示，奪得票選第一名的台東市中華路上「麻里マリ朝午食」店內乾淨明亮，供應餐點種類相當多樣，且因應季節與在地食材而有所變化，自製優格醬與手工山形牛奶土司為特色。網友推薦必點早餐有章魚燒蛋餅、打拋豬蛋餅、披薩蛋餅。

第二名台東市「正氣路美而美早餐店」，為在地30多年老店，多次榮獲台東縣衛生局食在安心認證，餐點使用的蔬菜多是老闆於池上自家有機種植，網友推薦必點為法式吐司、總匯三明治、豬排蛋餅。

第三名台東市Lane28 Brunch，位處市區人潮聚集處的大同路上，網友推薦必點為九層塔蛋餅、芝麻醬燒肉蛋餅、核桃乳酪厚片。

第四名太麻里鄉「去拿早午餐」，必點刺蔥燒肉蛋餅；第五名池上鄉「陳仔豆漿店」，必點煎餃、素飯糰；第六名延平鄉「巴喜告同班同學早餐吧」，必點卡啦雞腿堡；第七名成功鎮「東粄香傳統米食坊」，必點碗粿、草仔粿；第八名台東市「漿餅屋」，必點燒餅油條；第九名鹿野鄉「阿丁早點」，必點招牌蛋餅、水煎包；第十名台東市「明奎冷飲店」，必點法式吐司、火腿蛋吐司、法式肉鬆吐司。