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威士忌能搭月餅嗎？ 選這4款就對了

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭利威13年雪莉桶威士忌直接入月餅，與香甜奶香激盪出美妙火花。圖／格蘭利威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威13年雪莉桶威士忌直接入月餅，與香甜奶香激盪出美妙火花。圖／格蘭利威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

每年農曆八月十五日的中秋節，是四大傳統節日之一，在這月圓人圓的日子，跟親朋好友歡聚時吃點各式月餅，是再尋常不過的日常風景。提到吃月餅，多數人的習慣是搭配茶跟咖啡；不過，若選擇適合的威士忌來搭配，也別有一番趣味。

什麼月餅跟威士忌最搭？當然最好是月餅裡面，就含有這款威士忌。香格里拉台北遠東國際大飯店香宮，今年特別與格蘭利威攜手合作的「醇月」限量手工月餅禮盒，將台灣獨家的格蘭利威13年雪莉桶威士忌，注入奶黃月餅，酒液加入鮮奶、椰漿、奶黃、核桃等新鮮原料充分調和後，每隔五分鐘需攪拌一次，將威士忌的馥郁香甜揉合奶香四溢的內餡，堆疊出豐富的層次風味。當然，格蘭利威13年雪莉桶威士忌，就成了搭配這款月餅的不二首選。

喜歡吃鹹月餅的朋友，一定要試試用慕赫16年單一麥芽威士忌來搭。慕赫2.81單一麥芽威士忌來自蘇格蘭威士忌重鎮達夫鎮，有「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」之稱。慕赫以極具濃厚神秘色彩的傳奇酒廠，融合科學邏輯思維與繁複精密計算，以2.81蒸餾工藝，成就獨一無二肉質風味（Meaty）威士忌。香氣濃郁而深沉的慕赫16年單一麥芽威士忌，帶有些許燒烤盤和煙燻味混合，使香氣更具豐富層次感，與滋潤溫順、鹹甜順口的鹹月餅堪稱絕配。

喜歡棗泥口味月餅的朋友，今年可以試試看用雪莉桶風格的威士忌來搭配。讓雪莉桶風格威士忌裡面的蜜餞、酸梅、深色水果的香氣，與月餅中的棗泥氣味相互呼應，堪稱一絕。台灣獨家發行的吉拉雪莉12年單一麥芽威士忌，起初於美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯地區頂級的 Oloroso雪莉桶中窖藏，在熱帶水果氣息下，帶著來自雪莉桶的葡萄乾、無花果、蜜餞香氣，尾韻還有一點咖啡的氣味，非常值得一試。

此外，特別為台灣獨家打造的皇家禮炮23年，具備獨特的東方美人茶香，以及以台灣熱帶水果鳳梨、芒果、香蕉為基底的豐富果香與龍眼乾的香氣，「戲路」最為寬廣，適合搭配各種甜口味月餅，甚至與鳳梨酥的組合，也一樣精彩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇家禮炮23年，「戲路」最廣，適合搭配各種甜口味月餅。圖／皇家禮炮提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮23年，「戲路」最廣，適合搭配各種甜口味月餅。圖／皇家禮炮提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
慕赫16年單一麥芽威士忌，與鹹月餅是絕配。圖／慕赫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
慕赫16年單一麥芽威士忌，與鹹月餅是絕配。圖／慕赫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吉拉雪莉12年單一麥芽威士忌，特別適合棗泥口味月餅。圖／吉拉提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吉拉雪莉12年單一麥芽威士忌，特別適合棗泥口味月餅。圖／吉拉提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

月餅 鳳梨酥 咖啡 中秋節

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