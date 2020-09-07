蝦皮購物「9.9超級購物節」加碼9,999盒MIT特殊色口罩

距離「9.9超級購物節」正式日倒數2天，蝦皮購物今宣布從9月8日晚間7點半起，將於蝦皮直播進行跨夜直播「大明星運動會」，直播期間，每逢整點就發送限量折扣碼，還可以1元下單方式預測勝利隊伍，預測成功就有機會獲得價值94.5萬TOYOTA RAV4 2.0汽油豪華休旅車1台的抽獎機會。另外，除了在9月8日「商城最低價日」推出多款熱門商品優惠，9月9日當天，蝦皮超市更將加碼販售9,999盒醫療口罩！

蝦皮購物今年首次嘗試「跨媒介、跨頻道、跨族群」的直播模式，攜手緯來體育台、緯來精采台共同播出跨夜直播豐富內容。由小鬼黃鴻升、李易領軍攜手其他22位人氣明星、蝦小編、網紅賣家進行足球、躲避球等體育競賽，直播全程比照正式體育競賽，不只有眾多運動員一齊比拚，更聘請專業主播呂佳宜、賽評張立群全程轉播，將原有網路直播觀看用戶延伸至線下電視收視群眾，打造全新影音串流與直播促銷模式。