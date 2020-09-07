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國旅夯！全家推「大腸包小腸」、「威力好康卡」4重優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家推出經典夜市小吃「大腸包小腸」，將香腸絞肉加入米腸內，打造一口咬下雙重滋味的創新吃法。圖／全家便利商店提供
全家推出經典夜市小吃「大腸包小腸」，將香腸絞肉加入米腸內，打造一口咬下雙重滋味的創新吃法。圖／全家便利商店提供

超商創意新品無極限！全家便利商店宣布將從9月9日起首創推出經典夜市小吃「大腸包小腸」，結合經典元素，將香腸絞肉加入米腸內，打造一口咬下雙重滋味的創新吃法。看好其攜帶方便性，首波於台鐵、觀光區域等近100間店舖販售，限量1.5萬支，讓外出旅客有更多餐食選擇。9月9日至22日買大腸包小腸，就送經典原味熱狗5元折價券1張。

近期國內旅遊正夯，全家便利商店瞄準秋季周末小旅行和緊接而來的中秋、雙十連假出遊商機，同步於9月9日至10月6日推出「威力好康卡」活動，擁有4重中獎區，張張都可刮出等值百元的商品組合，還有100%中獎加碼好禮，以及合作品牌異業優惠券，登錄序號可再抽ŠKODA SCALA汽車、KKday國內旅遊方案，售價100元，限量78萬張。活動期間內會員使用振興券購買威力好康卡，加碼享有點數加倍贈好康，1張加贈100點，最高回饋上限1,500點。

而旅遊期間必備、旅途中方便吃喝的飲品、零食等小點心，推薦全家自有品牌Let’s Café罐裝單品瓜地馬拉黑咖啡以及FMC小分子蜜桃氣泡水新口味；零食系列則獨家引進日、韓人氣美食，包括韓國樂天人氣「洋蔥麵包餅」及「大蒜麵包餅」餅乾、排隊名店星野銅鑼燒人氣商品「生銅鑼燒」與「布丁銅鑼燒」，讓消費者透過味蕾小小滿足無法出國癮。

瞄準秋季周末小旅行和緊接而來的連假出遊商機，全家推出「威力好康卡」活動，會員使用振興券購買更加碼享有點數加倍贈好康。圖／全家便利商店提供
瞄準秋季周末小旅行和緊接而來的連假出遊商機，全家推出「威力好康卡」活動，會員使用振興券購買更加碼享有點數加倍贈好康。圖／全家便利商店提供
韓國樂天人氣洋蔥麵包餅及大蒜麵包餅，不只單吃很涮嘴，還可搭配濃湯一起食用，活動期間享任選第2件6折優惠。圖／全家便利商店提供
韓國樂天人氣洋蔥麵包餅及大蒜麵包餅，不只單吃很涮嘴，還可搭配濃湯一起食用，活動期間享任選第2件6折優惠。圖／全家便利商店提供
Let’s Café單品瓜地馬拉黑咖啡，建議售價59元。圖／全家便利商店提供
Let’s Café單品瓜地馬拉黑咖啡，建議售價59元。圖／全家便利商店提供
滿足旅遊期間的飲品、零食需求，推出多款日韓風味零食及FMC小分子蜜桃氣泡水新口味。圖／全家便利商店提供
滿足旅遊期間的飲品、零食需求，推出多款日韓風味零食及FMC小分子蜜桃氣泡水新口味。圖／全家便利商店提供
排隊名店星野銅鑼燒人氣新品「布丁銅鑼燒」，將整顆焦糖布丁直接包入銅鑼燒內，全家便利商店獨家開賣。圖／全家便利商店提供
排隊名店星野銅鑼燒人氣新品「布丁銅鑼燒」，將整顆焦糖布丁直接包入銅鑼燒內，全家便利商店獨家開賣。圖／全家便利商店提供

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