國旅夯！全家推「大腸包小腸」、「威力好康卡」4重優惠

第七屆台灣國際酷兒影展日前在新光影城盛大開幕，今年開幕片「刻在你心底的名字」的男主角之一陳昊森，也是本屆酷兒影展大使，與另一位男主角曾敬驊共同出席開幕首映與映後座談。陳昊森簡單身穿白T恤與牛仔褲，腳踩GUCCI（古馳）的GG logo圖騰高筒帆布鞋，搭配一襲GUCCI的深藍色西上裝，展現簡約亮眼的時尚魅力。不過眼尖的ARMY應該立刻就從袖口的logo標誌發現，這正是防彈少年BTS「世一帥」金泰亨日前出席美國VMA頒獎典禮時穿著的同系列、不同款的西裝。

2020-09-07 10:55