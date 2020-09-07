來旗山美濃跑香蕉馬 跑友盡享特色補給美食

歷屆香蕉馬，跑友評論賽事最愛為特色補給品及沿途賽道風景！高雄旗山為香蕉大本營，過往在補給供應上有香蕉湯、香蕉蛋糕、香蕉蛋捲等，補給豐富多元總是不失跑友所望，今年更大幅度加入美濃特色小點，如美濃粄條、美濃番茄等，選用在地農特產且鹹甜都有，滿足不同口味喜好、無限補給，讓跑友邊跑的時候就可以嚐盡道地好滋味，因此榮獲南部高分賽事殊榮。

賽後來趟跑旅美食饗宴，主辦單位聯合數位文創將臺灣南部最具人情味的草根文化「辦桌」巧妙融入路跑加購選項內，大力邀請旗美九區中內門知名總鋪師，把當地好味料理端上桌，讓跑友們坐一圈聊路跑、談戰績史，喘口氣、呷好料，美食撫慰跑完的疲憊感瞬間消失殆盡。

本屆「旗山美濃馬拉松」為跑友們規劃橫跨旗山及美濃的特色賽事。駛向國道10號終點，通往高雄後花園之稱的旗美地區，緊鄰的兩區卻有截然不同的在地特色－「旗山」豐富多彩的農業生態更在早期被譽為「香蕉王國」、「美濃」源遠流長的歷史人文映照在水橋和永安老街的古蹟之中。本屆旗美馬拉松，帶著嶄新的風貌，結合兩地形形色色的美食和人文，帶著跑友們沉浸在旗山、美濃的歷史風華當中。