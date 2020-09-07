帥到只能暴動！陳昊森學BTS金泰亨穿GUCCI 時尚力秒增

第七屆台灣國際酷兒影展日前在新光影城盛大開幕，今年開幕片「刻在你心底的名字」的男主角之一陳昊森，也是本屆酷兒影展大使，與另一位男主角曾敬驊共同出席開幕首映與映後座談。陳昊森簡單身穿白T恤與牛仔褲，腳踩GUCCI（古馳）的GG logo圖騰高筒帆布鞋，搭配一襲GUCCI的深藍色西上裝，展現簡約亮眼的時尚魅力。不過眼尖的ARMY應該立刻就從袖口的logo標誌發現，這正是防彈少年BTS「世一帥」金泰亨日前出席美國VMA頒獎典禮時穿著的同系列、不同款的西裝。

GUCCI的這款雙釦西裝以對比色刻意凸顯西裝翻領縫線，搭配金色鈕扣，左手袖口裝飾GUCCI標誌，整套為含背心的三件式西裝，版型年輕合身，穿起來就像金泰亨一樣帶點復古感。不過因為設計細節活潑，亦可像陳昊森一樣單獨穿著、搭配T恤牛仔褲，也不會像傳統正式西裝一樣在材質或整體上有突兀感，是本季最直得投資的一件單品之一。 陳昊森穿著GUCCI出席酷兒影展開幕片「刻在你心底的名字」映後座談。圖／酷兒影展提供 BTS金泰亨穿GUCCI出席VMA頒獎典禮。圖／取自IG BTS於2020年度VMA頒獎典禮上穿西裝演出，其中團員金泰亨的三件式西裝來自GUCCI。圖／截取自youtube 本屆酷兒影展大使曾敬驊（左）、陳昊森（右）。圖／酷兒影展提供 陳昊森穿著GUCCI出席酷兒影展開幕片「刻在你心底的名字」映後座談。圖／酷兒影展提供 BTS防彈少年出席美國VMA頒獎典禮演出，金泰亨穿GUCCI西裝。圖／取自IG BTS於2020年度VMA頒獎典禮上穿西裝演出，其中團員金泰亨的三件式西裝來自GUCCI。圖／截取自youtube