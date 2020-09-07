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快搶！ 中衛4款特殊色口罩 北市107家全聯限量販售
手刀快搶！全聯今早8時起開賣4款特殊色中衛口罩，限定台北指定的107家門市販售，中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包（5入+收納袋），每包售價149元，分別為月河藍+炫綠、月河藍+黑、深丹寧+炫霓紫、潮橘+黑，顏色隨機出貨，無法指定顏色，每人限購1包，數量有限，售完為止，每家門市販售數量及開賣時間，皆以各門市開門營業時間為準。
開賣的4款特殊色口罩為5片加收納塑膠套售價149元，平均一片近30元，而且全部販售點都在台北市，此次販售擬吸引欲購買特殊色口罩的民眾，但因每片平均30元，讓不少人喊貴，是否出現排隊人潮，全看民眾買不買單。
全聯表示，今年初疫情持續升溫，面對嚴峻環境，全聯透過平穩物價、安定供給，為社會的穩定貢獻一己之力。因應近期再度出現口罩搶購潮，因此向廠商爭取販售防疫生活紀念包4款特殊色口罩，滿足民眾購買需求。
想要購買全聯4款特殊色口罩的民眾，可以前往台北指定門市，包含信義林口、信義黎忠、南港研究院、南港中信、松山民有、松山吉祥、內湖東湖、內湖德安、中山南京、中山松江、大安延吉等，更多門市請查詢全聯官網或臉書粉絲團。
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