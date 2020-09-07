快訊

全球搶船期搶貨櫃…海運價瘋了 全線漲翻天

谷底的國民黨，還找不到藍天的太陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快搶！ 中衛4款特殊色口罩 北市107家全聯限量販售

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包（5入+收納袋），顏色共有4款，隨機出貨。圖／全聯福利中心提供
中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包（5入+收納袋），顏色共有4款，隨機出貨。圖／全聯福利中心提供

手刀快搶！全聯今早8時起開賣4款特殊色中衛口罩，限定台北指定的107家門市販售，中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包（5入+收納袋），每包售價149元，分別為月河藍+炫綠、月河藍+黑、深丹寧+炫霓紫、潮橘+黑，顏色隨機出貨，無法指定顏色，每人限購1包，數量有限，售完為止，每家門市販售數量及開賣時間，皆以各門市開門營業時間為準。

開賣的4款特殊色口罩為5片加收納塑膠套售價149元，平均一片近30元，而且全部販售點都在台北市，此次販售擬吸引欲購買特殊色口罩的民眾，但因每片平均30元，讓不少人喊貴，是否出現排隊人潮，全看民眾買不買單。

全聯表示，今年初疫情持續升溫，面對嚴峻環境，全聯透過平穩物價、安定供給，為社會的穩定貢獻一己之力。因應近期再度出現口罩搶購潮，因此向廠商爭取販售防疫生活紀念包4款特殊色口罩，滿足民眾購買需求。

想要購買全聯4款特殊色口罩的民眾，可以前往台北指定門市，包含信義林口、信義黎忠、南港研究院、南港中信、松山民有、松山吉祥、內湖東湖、內湖德安、中山南京、中山松江、大安延吉等，更多門市請查詢全聯官網臉書粉絲團

中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包（5入+收納袋），顏色共有4款，隨機出貨。圖／截自全聯福利中心臉書
中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包（5入+收納袋），顏色共有4款，隨機出貨。圖／截自全聯福利中心臉書

口罩 中衛 疫情

延伸閱讀

N95口罩發明人 AIT介紹台灣科學家蔡秉燚

失業工人上網PO文謊稱有口罩可賣 詐得7千被判1年1月

兒子指定全聯「熱銷甜點」當生日蛋糕 網讚：好吃，很識貨

到底有沒有？ 指揮中心改口違規口罩不含國家隊

相關新聞

日式鍋物吃到叉燒！3間「中秋套餐」和牛、螃蟹一次吃

日式鍋物「黑毛屋本家」於9月24日至10月11日期間，推出「中秋海陸四人套餐」，內含多款海陸食材。其中擔任主角的「愛爾蘭...

快搶！ 中衛4款特殊色口罩 北市107家全聯限量販售

手刀快搶！全聯今早8時起開賣4款特殊色中衛口罩，限定台北指定的107家門市販售，中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包（5入+收...

遊恆春桃花源 旅人美人湯

聯合報系有行旅企畫的「台灣最後的桃花源」，將帶領旅人前往國境之南─恆春半島。位於屏東牡丹鄉的小村落，「旭海牡丹灣Vill...

茶香冰淇淋、花生醬磅蛋糕！3款「中秋伴手禮」蹦新味

中秋節不只能吃傳統的中式月餅，各式充滿創意的甜點鹹食，也是佳節送禮的人氣選擇。精品冰淇淋「哈根達斯」今年推出茶風味的冰淇...

百貨秋節質感送禮 線上線下都可買、獨家人氣款出列

中秋節是年度重要節日，要怎樣在中秋送禮的「例行公事」與「公式」中，送出新意與心意是一門功課。對禮品最講究的百貨來說，中秋禮品專刊一向訴求品項豐富多元與高質感，想不到要送什麼？不妨來瞧瞧2020百貨的秋節送禮提案。

免費送1200元海鮮組！胡同中秋烤肉組 限時9折

隨著中秋節烤肉旺季到來，胡同燒肉自即日至9月30日期間，推出中秋禮盒預購活動，包括有美國安格斯牛、特選霜降松阪豬、厚切帶骨豬小排等等不同組合。預購除可享9折優惠外，再加贈價值1,200元的海鮮組。

誠品「Supertry書寫超試展」書寫迷必逛的文具殿堂

誠品書店在誠品信義店3樓Forum推出「Supertry書寫超試」展，現場展出逾100種特色筆款、超過400種新奇墨水以及近300種紙品，開放自由試寫體驗，誠品也與日本「九ポ堂」首次跨海合作，獨家開發聯名限定商品，對書寫迷來說，現場可說是寫字工具殿堂，更是補貨的好時機。

三創生活5週年慶 智慧項圈、「猛虎下山」虛實萌寵同樂

三創生活年度最大回饋五週年慶「玩家大典」即日起至9月29日搶先開跑，除了推出全樓層好康優惠，搭配會員與銀行滿額禮還有最近話題商品振興券，回饋最高達到20%之外，更抓緊親子、寵物商機，於1F十二立方推出以萌寵為主題的系列展，大人、小孩、毛小孩都能在這裡找到最合適的科技生活玩具。

最終章！戰酒黑金龍金箔酒 限時限量開搶

金門高粱「戰酒黑金龍」近年陸續推出不同容量的限量金箔酒，引發消費者排隊瘋搶；今年金門酒廠將再度推出限量發行的「戰酒黑金龍金箔酒」最終章版，採3D立體瓶身，並挑戰手工瓶最大容量極限3.6公升。「戰酒黑金龍金箔酒3.6L」預計9月8日於金酒公司台灣直營門市（不含百貨專櫃）搶先開賣，9月15日於全家FamiPort開放預購。

混搭珠寶玩造型 TIFFANY、CHAUMET經典設計新色報到！

每個珠寶品牌都有以抽象的幾何符碼為設計元素的作品，因為搭配性高，近年來屢屢在材質和設計上推陳出新。紐約珠寶品牌TIFFANY，藝術總監Reed Krakoff今年4月推出全新的創作Tiffany T1系列，自品牌1980年代作品中經常出現的「T」圖樣為主要設計元素，將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合，展現深具當代剛毅性格的全新中性設計。優雅柔和的18K玫瑰金作品率先登場以來即大受歡迎，今秋更全新推出18K黃金和白金款式，包括不同寬窄尺寸的手環與戒指等作品，可輕鬆混合搭配出獨特個人風格。

英倫風情的瑰麗典雅 香港個性化酒店

夏利里拉酒店有限公司（Harilela Hotels Ltd）宣佈The Hari Hong Kong 將於2020 年冬季正式開業。The Hari Hong Kong 將連接繁華的銅鑼灣與創意洋溢的灣仔地區，為該社區注入現代奢華與活力，目標成為香港傳統酒店品牌的最新一員...

舒淇、蔡依林全都愛不釋手！AMBUSH X BVLGARI將開賣

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）「Serpenti Through the Eyes Of」聯名系列最新篇章，請來潮流品牌Ambush創辦人與設計總監Yoon聯手合作最新的限量配件系列，預計下週登台開賣。不過，一票走在時尚尖端的明星名人早就都搶先上手，除了品牌大使蔡依林、舒淇、木村光希（KOKI），台灣名媛孫芸芸、女星楊丞琳等都已陸續在IG上大秀穿搭。

熱門新聞

一張圖看天氣！下周兩段變化雨區擴大 海神颱風帶長浪

懶人包／紙本藝FUN券今晚9時截止登記！ 13問答一次看

最後12小時登記！ 藝FUN券2.0中獎率不到1.0版一半

不小心將普渡供品送給基督徒怎辦？兩派意見大不同 坦承下場曝光

星宇堅持A350設頭等艙 首架2021年第4季交機

紙本藝FUN券登記截止！破250萬人登記 中獎率倒數第二

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。