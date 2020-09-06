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日式鍋物吃到叉燒！3間「中秋套餐」和牛、螃蟹一次吃

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
黑毛屋以「柚子」為題，推出雙人、4人套餐。圖／乾杯提供
黑毛屋以「柚子」為題，推出雙人、4人套餐。圖／乾杯提供

日式鍋物「黑毛屋本家」於9月24日至10月11日期間，推出「中秋海陸四人套餐」，內含多款海陸食材。其中擔任主角的「愛爾蘭玫瑰膏蟹」，肉質飽滿清甜，蟹膏是一般螃蟹的6～10倍，可透過涮煮、雜炊等兩種吃法，品嚐到蟹肉的鮮美滋味。套餐中還有日本和牛、西班牙伊比利豬、雲林黑羽土雞等肉品，以及北海道生食級干貝、中卷、北季貝、鮭魚等海鮮與多款佐餐，每套6,888元。另外於9月24日至11月30日期間，還有「玫瑰膏蟹和牛鍋」的單人套餐，每份1,680元。

同樣的時段中，「黑毛屋」則以「柚子」為主題，推出「中秋柚圓」雙人及四人套餐。特製的京都豐柚子白味噌湯頭，乃是以日本柚子果實、柚子醬、柚子酒、西京味噌特調而成，可突顯出日本和牛與伊比利豬的特有香氣，再沾上柚子味噌沾醬，更能感受柚香。另還有滋味溫潤的湯素麵可供搭配。雙人餐1,780元，四人餐則為3,280元。

另外獲得港澳米其林一星肯定的「甘牌燒味」，則是推出了2～6人共享的不同套餐。其中「雙人賞月套餐」，包含有肥濃雙拼、手拍黃瓜、白灼時蔬或香麻海蜇（2選1），每套1,280元；「4人望月套餐」則有燒鴨半隻、伊比利豬叉燒、燒味雙拼、綜合滷水拼盤、手拍黃瓜、香醋雲耳、白灼時蔬或香麻海蜇（2選1），每套2,480元；多人份量的「6人觀月套餐」有燒鴨半隻、伊比利豬叉燒、脆皮燒肉、桶子油雞、綜合滷水拼盤、手拍黃瓜、雲耳、時蔬和海蜇，每套3,080元。三款套餐也另外都附上老火湯、中國茶或薏仁水（2選1）和白飯。

另外自即日起至10月4日期間，外帶或外用消費滿200元，即贈老火湯或薏仁水（2選1）。至10月31日止，凡內用消費滿2,000元，並使用振興券支付，即贈燒味例牌一份，滿3,000元加送姜蔥撈麵與香麻海蜇各一份，最高現省600元。

黑毛屋本家以「愛爾蘭玫瑰膏蟹」，搭配日本和牛、時令海鮮，推出「中秋海陸四人套餐」，每份6,888元。圖／乾杯提供
黑毛屋本家以「愛爾蘭玫瑰膏蟹」，搭配日本和牛、時令海鮮，推出「中秋海陸四人套餐」，每份6,888元。圖／乾杯提供
甘牌燒味推出了2～6人共享的不同套餐，售價自1,280元起。圖／甘牌燒味提供
甘牌燒味推出了2～6人共享的不同套餐，售價自1,280元起。圖／甘牌燒味提供

日本和牛 中秋 海鮮

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