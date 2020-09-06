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茶香冰淇淋、花生醬磅蛋糕！3款「中秋伴手禮」蹦新味

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Magi Planet星球工坊門市限定的「極致中秋組」，售價580元。圖／Magi Planet星球工坊提供
Magi Planet星球工坊門市限定的「極致中秋組」，售價580元。圖／Magi Planet星球工坊提供

中秋節不只能吃傳統的中式月餅，各式充滿創意的甜點鹹食，也是佳節送禮的人氣選擇。精品冰淇淋「哈根達斯」今年推出茶風味的冰淇淋月餅，還透過多種果乾調味，為經典口味增添變化；來自日本福岡的「Café del SOL」，則與「福源花生醬」攜手推出一系列花生甜點；至於「Magi Planet星球工坊」，則是透過鹹蛋黃、玫瑰鹽、泰式酸辣等口味的爆米花，鉤勒出中秋月餅、烤肉的經典滋味。

哈根達斯今年中秋與精品茶「XIE XIE TEA」合作，推出茶風味的冰淇淋月餅，另外還透過巧克力脆皮與果乾的搭配，增添冰淇淋的風味。

此次哈根達斯將XIE XIE TEA的花草烏龍茶、台灣在地烏龍茶等茶款，加入巧克力脆皮中，為冰淇淋月餅增添淡淡茶香。「茗月相逢」採9入裝，內有夏威夷果仁冰淇淋／玫瑰烏龍茶脆皮、香草冰淇淋／紅烏龍茶脆皮等不同口味，每盒2,880元；「茗月共賞」禮盒則是有抹茶冰淇淋／東方美人茶脆皮等4種口味，每盒1,380元。

今年哈根達斯所推出的「月見秋時」、「月見旬彩」等2款禮盒，月餅的餅皮乃是新使用巧克力脆皮搭配蔓越莓果乾、覆盆子、糖漬桔皮等配料，創造出清新的酸爽感，售價各為880元（4入裝）、1,080元（5入裝）。另外還有結合玩具總動員的25週年限定禮盒「童心繫夢」，以及「雙月迎秋」雪酥禮盒。9月11日前預定，還有72折起的早鳥優惠。

來自日本的「Café del SOL」，以口感蓬鬆的舒芙蕾鬆餅著稱，擁有許多女性粉絲支持。今年中秋，Café del SOL與台灣老字號的「福源花生醬」合作，推出「Café del SOL×福源花生中秋禮盒」，包括有福源花生塔、花生巧克力慕斯、花生磅蛋糕、花生布列塔尼餅乾以及花生瑪德蓮等5種甜品。

其中「福源花生塔」，是以福源花生醬製成的慕斯，搭配上巧克力甘納許與花生焦糖淋醬，有著多層次的細緻滋味。「花生巧克力慕斯」則是以日本直送的藏王乳酪作為主體，藉由乳酪與花生醬帶來滑順濃郁的口感，外層再搭上巧克力與花生角糖增添風味與口感。

使用福源花生醬製作而成的「花生磅蛋糕」，口感扎實綿密、濕潤適口，上方並淋有花生醬，創造出雙重的花生享受。另外花生布列塔尼餅乾、花生瑪德蓮，也都是各具風味。Café del SOL×福源花生中秋禮盒現已開放訂購，每盒799元。

除了甜點之外，以特色風味爆米花為主的「Magi Planet星球工坊」在中秋佳節也推出1款官網獨家、2款門市限定的中秋禮盒。官網限定的「歡樂分享盒」，共有玉米濃湯、焦糖咖滋、特濃起司、雙色地瓜等4種口味的爆米花，合計共16包，每包10公克，售價349元。

另外門市限定的「經典熱銷組」，則有玉米濃湯、焦糖咖滋、特濃起司等3款口味，每包110公克，售價480元。「極致中秋組」，則是搭配有中秋代表性的組合，包含焦糖鹹蛋黃、玫瑰鹽焦糖、泰式酸辣等3種口味，每包110公克，售價580元。

Café del SOL與福源花生醬合作推出「Café del SOL×福源花生中秋禮盒」，每盒799元。圖／Café del SOL提供
Café del SOL與福源花生醬合作推出「Café del SOL×福源花生中秋禮盒」，每盒799元。圖／Café del SOL提供
哈根達斯今年與XIE XIE TEA合作，推出「茗月相逢」、「茗月共賞」等茶風味冰淇淋月餅。記者陳睿中／攝影
哈根達斯今年與XIE XIE TEA合作，推出「茗月相逢」、「茗月共賞」等茶風味冰淇淋月餅。記者陳睿中／攝影

中秋節 冰淇淋 巧克力

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