50款美式料理＋300款精釀啤酒！ABV美式餐酒館進軍東區

旗下已經有多間不同風格餐廳的ABV餐酒館，近期再以「美式料理」為基礎，於台北東區開設第5間分店「ABV美式餐酒館」。店內以美國的烤肉文化與移民料理為主軸，推出美國烤肉、奧客拉荷馬式炸牛排、阿拉巴馬白醬烤半雞等近50道的美式料理，同時延續精釀啤酒館的概念，提供有約300支的精釀啤酒，讓民眾可以大口吃肉、大口喝酒。

ABV餐酒館依照不同的分店，各自提供地中海、加勒比、日本等不同的料理內容，裝潢與調性也略有不同。新開幕的ABV美式餐酒館，共計55坪，設有68個座位，店內運用大量的木質元素，營造出略為粗礦的美式風格。各分店必備的大片冰箱櫃中，也陳列了約300款的精選精釀啤酒，適合讓人小酌一番。【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

「烤肉」是美式料理中極為重要的招牌料理，不同的地區，各自有獨特的烤肉風格與搭配醬汁，交織出美國豐富的肉食料理文化。同時受到外來移民的影響，美式料理也帶有濃厚的移民文化風采。為了呈現美式烤肉料理，ABV美式餐酒館即選用肋排、牛胸肉、手撕豬等3種肉品，搭配上德州、田納西威士忌、卡羅萊納等3種風味的特製烤肉醬，帶來不同的風味組合。包括有煙燻慢火烤肋排、原木風味烤牛胸、爐火慢烤手撕豬等選擇。

美式料理另一經典，即是「牛排」。ABV所供應的「奧客拉荷馬式炸牛排」，是以炸雞手法，將沙朗牛排裹粉油炸，再搭配奶油白醬品嚐。「麻省烤肉風味牛排佐洋蔥圈」則是將條狀牛排配上鹹甜的麻省風味醬汁以及酥香的洋蔥圈。其他還有經典煙燻風味牛排、戰斧牛排、愛荷華布爾格式牛排等餐點。

除了烤肉、牛排外，ABV美式餐酒館總共有近50道料理，亦不乏多款特色漢堡。另外還有美國南方可見的炸雞鬆餅堡等創意餐點。另還有舊金山牡蠣歐姆蛋、辛辛那提燕麥肉餅、加拿大肉汁薯條、水牛城辣雞翅等餐點，甚至連辛味鮪魚酪梨卷、阿拉斯加勳鮭卷等加州卷料理也吃得到，讓人用舌尖神遊美國一番。

【ABV美式餐酒館】

地址：台北市大安區敦化南路一段236巷16號

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