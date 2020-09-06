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百貨秋節質感送禮 線上線下都可買、獨家人氣款出列

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越首度與「深夜裡的法國甜點」和「李亭香」聯手合作的深法中秋限定禮盒，950元。圖／新光三越提供
新光三越首度與「深夜裡的法國甜點」和「李亭香」聯手合作的深法中秋限定禮盒，950元。圖／新光三越提供

中秋節是年度重要節日，要怎樣在中秋送禮的「例行公事」與「公式」中，送出新意與心意是一門功課。對禮品最講究的百貨來說，中秋禮品專刊一向訴求品項豐富多元與高質感，想不到要送什麼？不妨來瞧瞧2020百貨的秋節送禮提案。

今年新光三越中秋禮品特別嚴來自世界各地將近110項的優質好禮，並全新引進18項獨家商品、超過7成初登場的各式中秋禮盒。並首度邀請到網路話題名店「深夜裡的法國甜點」，與百年老店「李亭香」聯手打造新光三越獨家專屬禮盒。同時在線上精選54款中秋禮盒販售，透過新光三越APP精選優惠、電商平台beauty STAGE美麗台就能方便採購。

新光三越今年主打兩大月餅主題，首選一口咬下能品嚐到濃郁蛋黃香與奶香的「奶黃流沙月餅」，像是百年餅舖陳允寶泉首度獨家推出的流心酥；台中知名伴手禮法布甜的流心奶黃月餅等。另外也特別網羅多款好吃又好看、適合打卡拍照的「創意造型月餅」，包括用國寶翠玉白菜打造的老耿翠玉白菜禮盒、柚子造型的龍鳳堂柚見蛋黃酥禮盒、以西瓜和香蕉造型的格麥台灣水果造型月餅禮盒等，視覺和味覺雙重享受。

喜愛日本甜點但無法出國沒關係，新光三越獨家販售日本人氣伴手禮，包括焦糖奶油夾心餅乾PRESS BUTTER SAND全新新品福岡草莓夾心餅乾；東京牛奶起司工房季節限定全新品項奶油酥餅；擁有「蝦餅界馬卡龍」之稱的志滿秀將起司與蝦仙貝融合帶來的全新食感。

微風中秋禮品專刊精選上百款禮盒，包含香港半島精品店、香港皇玥餅藝、台北君悅酒店、晶華酒店等各大飯店經典月餅或生計、王師父等傳統老店月餅。今年更加入了日本直送禮盒，像是微風南京Châteraisé莎得徠茲期間限定推出中秋月餅禮盒4入組；微風南山atré推出東京ミルクチーズ工場

30入起司夾心餅乾禮盒；微風台北車站則主打王師父綜合禮盒12入。

中秋節也是親友聚餐的時節，微風超市Breeze Super推出精選海陸食材，包括日本A5近江和牛、A5宮崎和牛皆推出燒烤禮盒，還有極致海鮮燒烤組，內含生蠔、帝王蟹、北海道生食干貝等高級食材，另也推出歡聚拼盤、Trine & Zen中秋分享4人餐等熟食選擇。

遠東SOGO百貨台北店與天母店聯手推出中秋獻禮，各式禮盒在9月20日前持指定銀行信用卡單日單卡消費達5,000元起，最高可換5%電子抵用券。期間單筆消費達指定金額或指定盒數，可享商品免費配送（單一指定地點，限本島)，使用紙本振興三倍券預購指定櫃位再加碼，單筆滿千送100元餐飲電子抵用券回饋。

SOGO忠孝館三合院蛋黃酥禮盒9入原價450元，特價420元。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館三合院蛋黃酥禮盒9入原價450元，特價420元。圖／SOGO提供
Breeze super極致海鮮燒烤組原價3,200元，特價2,000元。圖／微風提供
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微風南山atré東京ミルクチーズ工場30入起司夾心餅乾禮盒，1,290元。圖／微風提供
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SOGO復興館李亭香花漾唐寧伯爵下午茶原價680元，SOGO獨家價580元。圖／SOGO提供
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龍鳳堂柚見蛋黃酥禮盒，580元。圖／新光三越提供
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中秋節 月餅 微風南山

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