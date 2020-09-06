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免費送1200元海鮮組！胡同中秋烤肉組 限時9折

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
美國安格斯嚴選推薦組，原價4,280元，優惠價3,852元。圖／胡同提供
美國安格斯嚴選推薦組，原價4,280元，優惠價3,852元。圖／胡同提供

隨著中秋節烤肉旺季到來，胡同燒肉自即日至9月30日期間，推出中秋禮盒預購活動，包括有美國安格斯牛、特選霜降松阪豬、厚切帶骨豬小排等等不同組合。預購除可享9折優惠外，再加贈價值1,200元的海鮮組。

胡同燒肉的中秋禮盒，標榜均是與店舖同等級，且經過專人修清的肉品。本次所推出的「美國安格斯嚴選推薦組」，包括有安格斯黑牛肋條、Prime等級安格斯黑牛帶骨牛小排，另外還有特選厚切帶骨豬小排、特選霜降松阪豬、特選彈力豬五花與上等去骨雞腿肉，均各為200公克，原價4,280元，優惠價3,852元。

另外針對不吃牛肉的民眾，還有「極品豚肉特選人氣組」，共有特選霜降松阪豬、特選厚切帶骨豬小排、特選彈力豬五花、特選膠原豬頰肉等肉品，再搭配上上等去骨雞腿肉，原價3,980元，特價3,582元。兩款禮盒內均附有胡同秘製烤肉醬、胡同秘製椒鹽，以及蒜泥、麻油、椒鹽罐、油刷、手套、紙盤，方便民眾輕鬆烤肉。

凡購買「美國安格斯嚴選推薦組」、「極品豚肉特選人氣組」者，即贈送價值1,200元的「絕品海鮮組」，內含有澎湖直送冰卷、挪威低鹽漬鯖魚，以及北海道生食級3S大干貝4顆，增添烤盤的豪華感。

極品豚肉特選人氣組，原價3,980元，特價3,582元。圖／胡同提供
極品豚肉特選人氣組，原價3,980元，特價3,582元。圖／胡同提供

中秋節 國安 海鮮 肉品

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