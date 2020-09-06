誠品「Supertry書寫超試展」書寫迷必逛的文具殿堂

誠品書店在誠品信義店3樓Forum推出「Supertry書寫超試」展，現場展出逾100種特色筆款、超過400種新奇墨水以及近300種紙品，開放自由試寫體驗，誠品也與日本「九ポ堂」首次跨海合作，獨家開發聯名限定商品，對書寫迷來說，現場可說是寫字工具殿堂，更是補貨的好時機。

進到現場即可見到用100支鋼筆、鉛筆打造的「試寫牆」。寫字靜心療癒，近來手寫風潮盛行，鋼筆書寫迷愈來愈多，馬卡龍色設計讓鋼筆更多了活潑感，也是這次展場一大特色。德國Kaweco Frosted Sport系列鋼筆主推青檸綠、香蕉黃、柑橘橙等清新馬卡龍色，經典八角形筆身加上輕薄設計易於攜帶。時尚復古跳色的Kaweco Perkeo鋼筆也受到歡迎，易拿易寫的特性適合鋼筆初學者使用。

風格品牌Pentel的德拉迪鋼筆，繽紛多彩的筆色搭配柔和彈性的筆尖，適合鋼筆入門者；日本NAGASAWA神戶專屬色鋼筆以神戶水藍、離宮月光黃、布引薰衣草等神戶獨有色彩做為鋼筆色。經典鋼筆品牌LAMY safari 狩獵者系列也推出限量夢幻馬卡龍鋼筆。此外，台灣TWSBI ECO系列與日本SAILOR的High Ace Neo Clear系列透明鋼筆，透過全透明筆身，感受墨色變化與流動美感。

LAMY首次在台推出鋼筆自組，以及日本百年製墨大廠吳竹自由裝填鋼筆墨色外，現場也展出專業藏家賴雅靜逾300種收藏，日本墨水先鋒品牌丸善於1917年推出經典ATHENA墨水；日本品牌PILOT在昭和時期推出的深褐色與紫色墨水；日本昭和時期為了讓小學生方便攜帶上學而推出的迷你墨水；金屬筆管內收納特殊設計鉛筆、色鉛筆、刀片的百年歷史文具組等難得一見的珍藏。