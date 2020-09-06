三創生活5週年慶 智慧項圈、「猛虎下山」虛實萌寵同樂

三創生活年度最大回饋五週年慶「玩家大典」即日起至9月29日搶先開跑，除了推出全樓層好康優惠，搭配會員與銀行滿額禮還有最近話題商品振興券，回饋最高達到20%之外，更抓緊親子、寵物商機，於1F十二立方推出以萌寵為主題的系列展，大人、小孩、毛小孩都能在這裡找到最合適的科技生活玩具。

想要採買手機或電腦類、3C配件的玩家們，務必把握即日起至9月13日首波優惠，在1樓及2樓當日跨櫃累計滿30,000元，即可獲得1,000元三創生活商品抵用券。動漫玩家、親子玩具電子書玩家於首波期間於6樓及7樓跨櫃消費滿5,000元即贈200元三創生活商品抵用券。針對家電玩家推出當日於4樓累計消費滿10,000元即贈1,000元三創生活商品抵用券（可累贈），而音樂玩家於5樓消費則享當日累計消費滿5,000元贈500元三創生活商品抵用券（可累贈），喜歡戶外運動、攝影的玩家在3樓消費則享當日單筆消費滿5,000元送限量500元三創生活商品抵用券，於Canon櫃位當日單筆消費滿20,000元送限量500元三創生活商品抵用券。