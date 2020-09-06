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三創生活5週年慶 智慧項圈、「猛虎下山」虛實萌寵同樂
三創生活年度最大回饋五週年慶「玩家大典」即日起至9月29日搶先開跑，除了推出全樓層好康優惠，搭配會員與銀行滿額禮還有最近話題商品振興券，回饋最高達到20%之外，更抓緊親子、寵物商機，於1F十二立方推出以萌寵為主題的系列展，大人、小孩、毛小孩都能在這裡找到最合適的科技生活玩具。
想要採買手機或電腦類、3C配件的玩家們，務必把握即日起至9月13日首波優惠，在1樓及2樓當日跨櫃累計滿30,000元，即可獲得1,000元三創生活商品抵用券。動漫玩家、親子玩具電子書玩家於首波期間於6樓及7樓跨櫃消費滿5,000元即贈200元三創生活商品抵用券。針對家電玩家推出當日於4樓累計消費滿10,000元即贈1,000元三創生活商品抵用券（可累贈），而音樂玩家於5樓消費則享當日累計消費滿5,000元贈500元三創生活商品抵用券（可累贈），喜歡戶外運動、攝影的玩家在3樓消費則享當日單筆消費滿5,000元送限量500元三創生活商品抵用券，於Canon櫃位當日單筆消費滿20,000元送限量500元三創生活商品抵用券。
而1F十二立方則包含了寵物選品快閃店「寵；生活」、哈玩具的「動物們集合啦」超萌動物IP展及網美與小孩都尖叫的「HANSA PARK 你的城市動物園」擬真動物展。現場展示了造型小巧的派特森寵物智能項圈，可記錄運動軌跡與卡路里消耗之外，超出活動範圍還會跳出警示；而MEET全自動智慧貓砂盆則解決了最麻煩的清潔問題，還可幫忙記錄如廁次數。還有創新的「只要11分 寵物自助澡堂」，利用高濃度微氣泡臭氧水深入清潔寵物毛囊，輕鬆帶走身上的污垢，更獨家使用含膠原蛋白美容洗劑，並以可調式按摩水柱直搗酸痛部位，最後還有設備齊全的吹乾區，讓寵物快速享受SPA級洗澡樂趣。
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