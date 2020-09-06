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最終章！戰酒黑金龍金箔酒 限時限量開搶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
瓶身以3D立體方式打造。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瓶身以3D立體方式打造。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金門高粱「戰酒黑金龍」近年陸續推出不同容量的限量金箔酒，引發消費者排隊瘋搶；今年金門酒廠將再度推出限量發行的「戰酒黑金龍金箔酒」最終章版，採3D立體瓶身，並挑戰手工瓶最大容量極限3.6公升。「戰酒黑金龍金箔酒3.6L」預計9月8日於金酒公司台灣直營門市（不含百貨專櫃）搶先開賣，9月15日於全家FamiPort開放預購。

2020年限量「戰酒黑金龍金箔酒」，容量由去年的3公升，加大升級為3.6公升。酒瓶跳脫傳統平面直印，以陰陽雕的方式，表現精雕細琢的蟠龍，龍頭氣宇軒昂，龍身栩栩如生，令人驚艷。

除3D立體蟠龍外，3.6公升的玻璃瓶，也是目前市場上手工白酒玻璃瓶的最大容量。因爲無法機器生產，只能靠30年以上經驗的國寶級老師傅，在1200度高溫環境中手工燒製，每一瓶都又大又重，費力舉瓶、吹氣、塑形一氣呵成；老師傅每做15分鐘就要休息15分鐘，一天只能做80支。

金酒首席品酒師王偲名表示，「戰酒黑金龍」口感醇順，漸層式的散發出水梨與春天花香氣息，聞來舒暢不厭；紮實且層次豐富的酒體，蘊涵梅子、堅果、蜂蜜與辛香料的混合口感，入口感覺不到辛辣，取而代之的是柔順與清甜爽口，尾韻回味悠長。而「戰酒黑金龍金箔酒」酒體，更升級融合全國唯一9999食用級純金箔，加速熟成醇化，喝來更加順口，尾韻也更細緻悠長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒體升級融合全國唯一9999食用級純金箔。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒體升級融合全國唯一9999食用級純金箔。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
老師傅在1200度高溫環境中，以手工燒製瓶身。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
老師傅在1200度高溫環境中，以手工燒製瓶身。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「戰酒黑金龍金箔酒3.6L」立體版，每一瓶都擁有獨一無二的專屬編號，售價新台幣8,888元。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「戰酒黑金龍金箔酒3.6L」立體版，每一瓶都擁有獨一無二的專屬編號，售價新台幣8,888元。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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