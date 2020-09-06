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混搭珠寶玩造型 TIFFANY、CHAUMET經典設計新色報到！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET與TIFFANY備受歡迎的日常珠寶推出新材質更易混搭。圖／CHAUMET、TIFFANY提供提供
CHAUMET與TIFFANY備受歡迎的日常珠寶推出新材質更易混搭。圖／CHAUMET、TIFFANY提供提供

每個珠寶品牌都有以抽象的幾何符碼為設計元素的作品，因為搭配性高，近年來屢屢在材質和設計上推陳出新。紐約珠寶品牌TIFFANY，藝術總監Reed Krakoff今年4月推出全新的創作Tiffany T1系列，自品牌1980年代作品中經常出現的「T」圖樣為主要設計元素，將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合，展現深具當代剛毅性格的全新中性設計。優雅柔和的18K玫瑰金作品率先登場以來即大受歡迎，今秋更全新推出18K黃金和白金款式，包括不同寬窄尺寸的手環與戒指等作品，可輕鬆混合搭配出獨特個人風格。

而來自法國的頂級珠寶世家CHAUMET，Jeux de Liens系列延伸自品牌以交叉連結象徵相遇、結緣等不同情感面向的Liens系列。而Jeux de Liens法文名字，有遊戲的意思，除了透過這系列作品去描繪人與人之間的互動與情感，更有一種輕鬆、「玩」珠寶的態度，大膽地替經典的設計換上各種繽紛活潑的色彩，同時也鼓勵配戴者以「玩」的心情去發揮創意和想像力，盡情混搭出個人特色。吊墜新作以清新湖水藍和亮烏色擴大了其Jeux de Liens吊墜的選擇：色澤和諧與平靜沉著的藍瑪瑙與象徵著力量和堅定的縞瑪瑙，更襯托出中央鑲嵌美鑽的璀璨。

TIFFANY & CO. T1系列推出全新作品作品18K黃金與白K金的設計，56,000元起。圖／TIFFANY提供
TIFFANY & CO. T1系列推出全新作品作品18K黃金與白K金的設計，56,000元起。圖／TIFFANY提供
全新Tiffany T1 18K白金鑲鑽戒指與手環，56,000元起。圖／TIFFANY提供
全新Tiffany T1 18K白金鑲鑽戒指與手環，56,000元起。圖／TIFFANY提供
TIFFANY & CO. T1系列全新作品，56,000元起。圖／TIFFANY提供
TIFFANY & CO. T1系列全新作品，56,000元起。圖／TIFFANY提供
CHAUMET Jeux de Liens玫瑰金藍瑪瑙鑲鑽吊墜，55,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens玫瑰金藍瑪瑙鑲鑽吊墜，55,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens吊墜推出全新藍瑪瑙款式，混搭出更多變的風貌。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens吊墜推出全新藍瑪瑙款式，混搭出更多變的風貌。圖／CHAUMET提供
Tiffany T1 18K白金窄版鑲鑽戒指，56,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany T1 18K白金窄版鑲鑽戒指，56,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽手環，67萬元。圖／TIFFANY提供
Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽手環，67萬元。圖／TIFFANY提供
CHAUMET Jeux de Liens玫瑰金縞瑪瑙鑲鑽吊墜，55,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens玫瑰金縞瑪瑙鑲鑽吊墜，55,000元。圖／CHAUMET提供
TIFFANY & CO. T1系列推出全新18K黃金與白K金的戒指，32,000元起。圖／TIFFANY提供
TIFFANY & CO. T1系列推出全新18K黃金與白K金的戒指，32,000元起。圖／TIFFANY提供

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