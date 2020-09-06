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混搭珠寶玩造型 TIFFANY、CHAUMET經典設計新色報到！
每個珠寶品牌都有以抽象的幾何符碼為設計元素的作品，因為搭配性高，近年來屢屢在材質和設計上推陳出新。紐約珠寶品牌TIFFANY，藝術總監Reed Krakoff今年4月推出全新的創作Tiffany T1系列，自品牌1980年代作品中經常出現的「T」圖樣為主要設計元素，將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合，展現深具當代剛毅性格的全新中性設計。優雅柔和的18K玫瑰金作品率先登場以來即大受歡迎，今秋更全新推出18K黃金和白金款式，包括不同寬窄尺寸的手環與戒指等作品，可輕鬆混合搭配出獨特個人風格。
而來自法國的頂級珠寶世家CHAUMET，Jeux de Liens系列延伸自品牌以交叉連結象徵相遇、結緣等不同情感面向的Liens系列。而Jeux de Liens法文名字，有遊戲的意思，除了透過這系列作品去描繪人與人之間的互動與情感，更有一種輕鬆、「玩」珠寶的態度，大膽地替經典的設計換上各種繽紛活潑的色彩，同時也鼓勵配戴者以「玩」的心情去發揮創意和想像力，盡情混搭出個人特色。吊墜新作以清新湖水藍和亮烏色擴大了其Jeux de Liens吊墜的選擇：色澤和諧與平靜沉著的藍瑪瑙與象徵著力量和堅定的縞瑪瑙，更襯托出中央鑲嵌美鑽的璀璨。
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