混搭珠寶玩造型 TIFFANY、CHAUMET經典設計新色報到！

每個珠寶品牌都有以抽象的幾何符碼為設計元素的作品,因為搭配性高,近年來屢屢在材質和設計上推陳出新。紐約珠寶品牌TIFFANY,藝術總監Reed Krakoff今年4月推出全新的創作Tiffany T1系列,自品牌1980年代作品中經常出現的「T」圖樣為主要設計元素,將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合,展現深具當代剛毅性格的全新中性設計。優雅柔和的18K玫瑰金作品率先登場以來即大受歡迎,今秋更全新推出18K黃金和白金款式,包括不同寬窄尺寸的手環與戒指等作品,可輕鬆混合搭配出獨特個人風格。

而來自法國的頂級珠寶世家CHAUMET,Jeux de Liens系列延伸自品牌以交叉連結象徵相遇、結緣等不同情感面向的Liens系列。而Jeux de Liens法文名字,有遊戲的意思,除了透過這系列作品去描繪人與人之間的互動與情感,更有一種輕鬆、「玩」珠寶的態度,大膽地替經典的設計換上各種繽紛活潑的色彩,同時也鼓勵配戴者以「玩」的心情去發揮創意和想像力,盡情混搭出個人特色。吊墜新作以清新湖水藍和亮烏色擴大了其Jeux de Liens吊墜的選擇:色澤和諧與平靜沉著的藍瑪瑙與象徵著力量和堅定的縞瑪瑙,更襯托出中央鑲嵌美鑽的璀璨。 TIFFANY & CO. T1系列推出全新作品作品18K黃金與白K金的設計,56,000元起。圖/TIFFANY提供 全新Tiffany T1 18K白金鑲鑽戒指與手環,56,000元起。圖/TIFFANY提供 TIFFANY & CO. T1系列全新作品,56,000元起。圖/TIFFANY提供 CHAUMET Jeux de Liens玫瑰金藍瑪瑙鑲鑽吊墜,55,000元。圖/CHAUMET提供 CHAUMET Jeux de Liens吊墜推出全新藍瑪瑙款式,混搭出更多變的風貌。圖/CHAUMET提供 Tiffany T1 18K白金窄版鑲鑽戒指,56,000元。圖/TIFFANY提供 Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽手環,67萬元。圖/TIFFANY提供 CHAUMET Jeux de Liens玫瑰金縞瑪瑙鑲鑽吊墜,55,000元。圖/CHAUMET提供 TIFFANY & CO. T1系列推出全新18K黃金與白K金的戒指,32,000元起。圖/TIFFANY提供