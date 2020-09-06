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舒淇、蔡依林全都愛不釋手！AMBUSH X BVLGARI將開賣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
AMBUSH X BVLGARI聯名包款時尚度高，舒淇、蔡依林、孫芸芸等人都搶先揹上。圖／取自IG、寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI聯名包款時尚度高，舒淇、蔡依林、孫芸芸等人都搶先揹上。圖／取自IG、寶格麗提供

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）「Serpenti Through the Eyes Of」聯名系列最新篇章，請來潮流品牌Ambush創辦人與設計總監Yoon聯手合作最新的限量配件系列，預計下週登台開賣。不過，一票走在時尚尖端的明星名人早就都搶先上手，除了品牌大使蔡依林舒淇、木村光希（KOKI），台灣名媛孫芸芸、女星楊丞琳等都已陸續在IG上大秀穿搭。

此次AMBUSH X BVLGARI系列共三款新作：備有金屬手提把的Serpenti肩背包、多功能Serpenti腰包和Serpenti Minaudière心形硬殼包。限量聯名包款的每個款式的蛇頭扣環都與包包採用同一的鮮豔顏色，凸顯蛇眼的靈動感：黑色包款蛇眼鑲嵌珍珠母貝，彩色包款蛇眼則鑲嵌縞瑪瑙。目前共黑色、亮藍色、桃紅色與亮綠色等陽樣活力又百搭的選擇。

值得一提的是Serpenti Minaudiere 硬殼心型包款，與此次推出小皮件中的零錢包一樣，包包上的蛇身蜷曲成心形，非常別緻。除了零錢包，此次推出的小皮件還包括裝飾BVLGARI AMBUSH雙logo的信用卡夾、短皮夾、以及彩色小皮與金屬蛇頭製成的三圈 Serpenti手環。

AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列桃紫紅色信用卡夾，10,300元。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列桃紫紅色信用卡夾，10,300元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使Kōki在IG發布全新聯名AMBUSH X BVLGARI聯名系列包與手環的照片。圖／取自IG @koki
寶格麗品牌大使Kōki在IG發布全新聯名AMBUSH X BVLGARI聯名系列包與手環的照片。圖／取自IG @koki
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列亮綠色手提肩背包，97,500元。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列亮綠色手提肩背包，97,500元。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列也有推出小皮件。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列也有推出小皮件。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列採用鮮豔別緻的色彩。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列採用鮮豔別緻的色彩。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列硬殼晚宴包為極為討喜的愛心形狀。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列硬殼晚宴包為極為討喜的愛心形狀。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列亮藍色手提肩背包，97,500元。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列亮藍色手提肩背包，97,500元。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列亮藍色手環，15,200元。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列亮藍色手環，15,200元。圖／寶格麗提供
名媛孫芸芸在IG秀出全新AMBUSH X BVLGARI聯名系列包款。圖／取自IG @aimeeyunyunsun
名媛孫芸芸在IG秀出全新AMBUSH X BVLGARI聯名系列包款。圖／取自IG @aimeeyunyunsun
寶格麗代言人舒淇在IG嗅出最新AMBUSH X BVLGARI聯名系列包。圖／取自IG @sqwhat
寶格麗代言人舒淇在IG嗅出最新AMBUSH X BVLGARI聯名系列包。圖／取自IG @sqwhat
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列黑色腰包，81,900元。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列黑色腰包，81,900元。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列銀色心形晚宴包，21萬4,500元。圖／寶格麗提供
AMBUSH X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列銀色心形晚宴包，21萬4,500元。圖／寶格麗提供

品牌 義大利 蔡依林 舒淇 孫芸芸 楊丞琳

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