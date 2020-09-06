舒淇、蔡依林全都愛不釋手！AMBUSH X BVLGARI將開賣

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）「Serpenti Through the Eyes Of」聯名系列最新篇章，請來潮流品牌Ambush創辦人與設計總監Yoon聯手合作最新的限量配件系列，預計下週登台開賣。不過，一票走在時尚尖端的明星名人早就都搶先上手，除了品牌大使蔡依林、舒淇、木村光希（KOKI），台灣名媛孫芸芸、女星楊丞琳等都已陸續在IG上大秀穿搭。

此次AMBUSH X BVLGARI系列共三款新作：備有金屬手提把的Serpenti肩背包、多功能Serpenti腰包和Serpenti Minaudière心形硬殼包。限量聯名包款的每個款式的蛇頭扣環都與包包採用同一的鮮豔顏色，凸顯蛇眼的靈動感：黑色包款蛇眼鑲嵌珍珠母貝，彩色包款蛇眼則鑲嵌縞瑪瑙。目前共黑色、亮藍色、桃紅色與亮綠色等陽樣活力又百搭的選擇。