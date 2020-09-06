卡地亞PASHA強勢上市！王嘉爾、雷米馬力克5星重磅演繹

卡地亞經典的PASHA DE CARTIER腕表今年全新進化、重磅回歸，霸氣邀請王嘉爾、雷米馬利克（Rami Malek）、薇洛史密斯（Willow Smith）、麥茜威廉斯（Maisie Williams）、特洛伊希文（Troye Sivan）等5位新生代典範共同詮釋。嶄新風貌的全系列PASHA DE CARTIER表款也自9月4日起全球同步上市，更具當代感的細節、可恣意更換的表帶、表廠自製機芯等，為這只腕表的傳奇寫下全新篇章。

自1985年推出以來，Pash de Cartier鮮明大膽的設計就深受獨具個性的新生代人物喜愛。在超薄紳士腕表當道的年代，別具運動休閒感的Pash de Cartier超防水鍊形表冠、阿拉伯數字、圓中帶方的幾何元素，引領時代趨勢，與才華橫溢的年輕一代不謀而合：在團隊合作中凸顯自我個性的英國女演員麥茜威廉斯、以開放心態建立的成功的奧斯卡影帝雷米馬利克、敢於表達自我認同的特洛伊希文與薇洛史密斯、以及積極多元發展的王嘉爾。