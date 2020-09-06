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卡地亞PASHA強勢上市！王嘉爾、雷米馬力克5星重磅演繹

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
王嘉爾、雷米馬力克等5為新生代明星演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
王嘉爾、雷米馬力克等5為新生代明星演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供

卡地亞經典的PASHA DE CARTIER腕表今年全新進化、重磅回歸，霸氣邀請王嘉爾、雷米馬利克（Rami Malek）、薇洛史密斯（Willow Smith）、麥茜威廉斯（Maisie Williams）、特洛伊希文（Troye Sivan）等5位新生代典範共同詮釋。嶄新風貌的全系列PASHA DE CARTIER表款也自9月4日起全球同步上市，更具當代感的細節、可恣意更換的表帶、表廠自製機芯等，為這只腕表的傳奇寫下全新篇章。

自1985年推出以來，Pash de Cartier鮮明大膽的設計就深受獨具個性的新生代人物喜愛。在超薄紳士腕表當道的年代，別具運動休閒感的Pash de Cartier超防水鍊形表冠、阿拉伯數字、圓中帶方的幾何元素，引領時代趨勢，與才華橫溢的年輕一代不謀而合：在團隊合作中凸顯自我個性的英國女演員麥茜威廉斯、以開放心態建立的成功的奧斯卡影帝雷米馬利克、敢於表達自我認同的特洛伊希文與薇洛史密斯、以及積極多元發展的王嘉爾。

今年全新登場的PASHA DE CARTIER，保留了最具辨識度的設計特色，最大的更新在於搭載了可自行更換鍊帶、表帶的QuickSwitch系統與不需工具就能調教表鍊長度的SmartLink系統，是卡地亞近年的重要發明。而可打開的表冠除了鑲嵌雙層寶石，並提供客製化鐫刻服務。全系列目前有35、41毫米兩種尺寸、多種材質與功能可選，均搭載自動上鍊抗磁機芯。

ASHA DE CARTIER 41毫米精鋼腕表，20萬6,000元。圖／卡地亞提供
ASHA DE CARTIER 41毫米精鋼腕表，20萬6,000元。圖／卡地亞提供
王嘉爾演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
王嘉爾演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Willow Smith演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Willow Smith演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Rami Malek演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Rami Malek演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
王嘉爾演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
王嘉爾演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
麥茜威廉斯演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
麥茜威廉斯演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Troye Sivan演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Troye Sivan演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Rami Malek演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Rami Malek演繹卡地亞Pasha de Cartier腕表。圖／卡地亞提供

腕表

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