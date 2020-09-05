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超模卡莉克勞斯穿出氣勢的Bar Jacket 推出針織新款式

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
卡莉克勞斯曾詮釋的Bar Jacket推出針織面料系列。圖／DIOR提供
卡莉克勞斯曾詮釋的Bar Jacket推出針織面料系列。圖／DIOR提供

在1947年問世的Bar Jacket，至今仍是DIOR女裝的標誌輪廓，在2020秋冬首次以針織面料打造Bar Jacket，也因為針織的柔軟特性，工匠在為全新的Bar Jacket定版之前，總共嘗試了4種不同的線條，才打造出全新針織款。

包括娜塔莉波曼（Natalie Portman）、Angelababy，以及美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在出訪巴黎時，都選穿了Bar Jacket套裝，而DIOR 2020秋冬女裝發表時，超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）身穿早秋黑、米色格紋雙面羊絨緹花面料Bar Jacket，展現她駕馭功力，表現出窈窕身型的超模氣勢。Bar Jacket的雋永來自巴斯克（Basque）式的玲瓏有緻轉換到西裝外套，體現了「新風貌（The New Look）」系列，也是迪奧先生首度發表時裝就成功建立的塑像，獨特剪裁包括開放式領口、束腰豐臀的線條。

2020秋冬針織新款，需要超過10個小時的編織製程，包括編織塑型、裁縫構合，才能以針織面料呈現豐盈感、渾圓線條，既貼身舒適，又能展現Bar Jacket別致的結構輪廓，例如以羅紋針織（Fisherman’s Rib）而成的套裝，讓Bar Jacket有了適應任何場合、季節的舒適；或是強調視覺的平整度，讓針織也能呈現紡織布料般飽滿的觸感，卻又帶來完全不同的穿著體驗。

DIOR工匠在為全新的Bar Jacket定版之前，總共嘗試了4種不同的線條。圖／DIOR提供
DIOR工匠在為全新的Bar Jacket定版之前，總共嘗試了4種不同的線條。圖／DIOR提供
DIOR在2020秋冬首次以針織面料打造Bar Jacket。圖／DIOR提供
DIOR在2020秋冬首次以針織面料打造Bar Jacket。圖／DIOR提供
強調視覺的平整度，讓針織也能呈現紡織布料般飽滿的觸感。
強調視覺的平整度，讓針織也能呈現紡織布料般飽滿的觸感。
以羅紋針織而成的套裝，讓Bar Jacket針織款因應任何場合、季節。圖／DIOR提供
以羅紋針織而成的套裝，讓Bar Jacket針織款因應任何場合、季節。圖／DIOR提供
DIOR經典Bar Jacket在2020秋冬首度有針織面料問世。圖／DIOR提供
DIOR經典Bar Jacket在2020秋冬首度有針織面料問世。圖／DIOR提供
DIOR發表2020秋冬系列時，卡莉克勞斯以早秋黑、米色格紋雙面羊絨緹花面料Bar Jacket套裝展現性感氣勢。圖／DIOR提供
DIOR發表2020秋冬系列時，卡莉克勞斯以早秋黑、米色格紋雙面羊絨緹花面料Bar Jacket套裝展現性感氣勢。圖／DIOR提供
DIOR經典Bar Jacket在2020秋冬首度有針織面料問世。圖／DIOR提供
DIOR經典Bar Jacket在2020秋冬首度有針織面料問世。圖／DIOR提供

巴黎 西裝 梅蘭妮亞

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