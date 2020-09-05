超模卡莉克勞斯穿出氣勢的Bar Jacket 推出針織新款式

在1947年問世的Bar Jacket，至今仍是DIOR女裝的標誌輪廓，在2020秋冬首次以針織面料打造Bar Jacket，也因為針織的柔軟特性，工匠在為全新的Bar Jacket定版之前，總共嘗試了4種不同的線條，才打造出全新針織款。

包括娜塔莉波曼（Natalie Portman）、Angelababy，以及美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在出訪巴黎時，都選穿了Bar Jacket套裝，而DIOR 2020秋冬女裝發表時，超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）身穿早秋黑、米色格紋雙面羊絨緹花面料Bar Jacket，展現她駕馭功力，表現出窈窕身型的超模氣勢。Bar Jacket的雋永來自巴斯克（Basque）式的玲瓏有緻轉換到西裝外套，體現了「新風貌（The New Look）」系列，也是迪奧先生首度發表時裝就成功建立的塑像，獨特剪裁包括開放式領口、束腰豐臀的線條。