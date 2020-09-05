遊日必逛「唐吉訶德」台灣展店確定！首店插旗西門町

到日本旅遊必逛、深受各國旅客喜愛的日本連鎖平價賣場「驚安殿堂・唐吉訶德」即將登陸台灣！唐吉訶德早在去年就有傳出有意在台展店的消息，現在終於不用只聞樓梯響，唐吉訶德已正式在台灣104人力銀行發布徵才訊息，海外店將以「Don Don Donki」名稱登台，台灣首店座落西門町，為1至3樓的賣場。

「驚安殿堂・唐吉訶德」在日本擁有超過400間以上的店舖，北至北海道、南到沖繩都有，由於「營業到深夜」甚至是24小時店都有，是各國旅客遊日最愛挖寶與採購戰利品的地方。去年即已傳出唐吉訶德即將進入台灣市場，當時相中在台北東區原永福樓舊址，採3層樓賣場模式營運，消息一出讓當時陷入「光環衰退」的東區業者們都相當振奮，但最後與房東協商破局，唐吉訶德在台展店腳步暫緩。