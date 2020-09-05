女神Jessica丹寧夾克好帥氣 趙薇也穿FENDI早秋秀長腿

常造訪台灣的人氣女星Jessica，近日建立她專屬的Youtube頻道，讓喜愛她的粉絲們可以看到她分享生活瑣事，她開播之日身穿FENDI早秋系列女裝，丹寧面料展現她輕鬆休閒的一面；品牌代言人趙薇日前也在微博釋出演繹早秋系列短褲、展現雪白長腿的俏麗造型。

Jessica在影片中詮釋的是FENDI 2020早秋丹寧夾克、長褲，褲管的小喇叭剪裁、墊肩設計都打造復古帥氣、強悍自信的女人味，和Jessica既定的柔美形象不同，也展現FENDI當季以硬挺廓型展現女性柔美的梗概；而FENDI二元精神在早秋也有強化表現，宮廷袖大量運用，點綴華麗氛圍，在優雅、浪漫的薄紗面料中，輔以結構剪裁的立體感，在衝突中取得平衡。