聽新聞
test
0:00 / 0:00
女神Jessica丹寧夾克好帥氣 趙薇也穿FENDI早秋秀長腿
常造訪台灣的人氣女星Jessica，近日建立她專屬的Youtube頻道，讓喜愛她的粉絲們可以看到她分享生活瑣事，她開播之日身穿FENDI早秋系列女裝，丹寧面料展現她輕鬆休閒的一面；品牌代言人趙薇日前也在微博釋出演繹早秋系列短褲、展現雪白長腿的俏麗造型。
Jessica在影片中詮釋的是FENDI 2020早秋丹寧夾克、長褲，褲管的小喇叭剪裁、墊肩設計都打造復古帥氣、強悍自信的女人味，和Jessica既定的柔美形象不同，也展現FENDI當季以硬挺廓型展現女性柔美的梗概；而FENDI二元精神在早秋也有強化表現，宮廷袖大量運用，點綴華麗氛圍，在優雅、浪漫的薄紗面料中，輔以結構剪裁的立體感，在衝突中取得平衡。
而品牌代言人趙薇近期也穿了多套早秋系列服裝，光澤面料灰色裙裝典雅且顯氣質，拍攝情境中也透出神秘的性感風情；此外，趙薇也以格紋泡泡袖絲綢襯衫穿搭，格紋布交錯了勃根地酒紅色、藍色的實穿色系，衣領、袖口荷葉邊是細緻點綴，端莊而不失活潑，有趣的是搭襯運動風短褲，時髦性感，天鵝絨飾邊則呼應品牌的奢華風格。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言