限量航海腕表 PANERAI Ulysse Nardin勇氣出航

季節、溫度的變化，對陸地較為明顯。海洋受到季節的影響較小，無論一年四季，在風平浪靜以外的日子，強勁的海風與險峻的海相，總為航行者帶來挑戰。雅典（Ulysse Nardin）與沛納海（PANERAI）近期再度針對海洋為主題，各自推出一款限量腕表，向海洋、也向大無畏的勇氣致意。

PANERAI推出新款的Luminor GMT Luna Rossa腕表，延續先前的美洲杯帆船賽系列。最新款式是為紀念PANERAI與Luna Ros團隊將正式註冊、參與2021年在紐西蘭舉辦的第36屆美洲盃賽事，除了表面具有的美洲杯帆船賽字樣，最特別的還在表面材質：由AC75 yacht船體和水翼艇才值得複合碳纖維，造成表款的奇特表情，並使用P.9010自製機芯、具備三日動力儲存，全球限量520只。