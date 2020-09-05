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限量航海腕表 PANERAI Ulysse Nardin勇氣出航
季節、溫度的變化，對陸地較為明顯。海洋受到季節的影響較小，無論一年四季，在風平浪靜以外的日子，強勁的海風與險峻的海相，總為航行者帶來挑戰。雅典（Ulysse Nardin）與沛納海（PANERAI）近期再度針對海洋為主題，各自推出一款限量腕表，向海洋、也向大無畏的勇氣致意。
PANERAI推出新款的Luminor GMT Luna Rossa腕表，延續先前的美洲杯帆船賽系列。最新款式是為紀念PANERAI與Luna Ros團隊將正式註冊、參與2021年在紐西蘭舉辦的第36屆美洲盃賽事，除了表面具有的美洲杯帆船賽字樣，最特別的還在表面材質：由AC75 yacht船體和水翼艇才值得複合碳纖維，造成表款的奇特表情，並使用P.9010自製機芯、具備三日動力儲存，全球限量520只。
Ulysse Nardin的Executive Skeleton X L.E.腕表，則與非營利組織「One More Wave」合作，協助受傷或殘疾的退伍軍人能在世界各地進行沖浪治療。腕表是以雅典的Executive Skeleton為基礎，換上鈦合金DLC黑色表殼並維持鏤空形式，UN-371機芯以矽材質打造擒縱系統並具備四日動力儲存，全世界限量50只。
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