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太可愛！Moomin X Sarpaneva腕表 芬蘭雙聯乘
來自芬蘭的卡通Moomin，這奇幻的森林生物「嚕嚕米」並非河馬，童趣粉嫩的色彩，成為無數大小孩的童心之所，雖然來自北歐國家芬蘭，但卻在亞洲如台灣、日本大受歡迎，甚至包含生活用品、餐具、玩具、扭蛋都大行其道。而近期便有另一北歐獨立高級製表品牌Sarpaneva推出與Moomin聯名的鏤空腕表，重現Moomin卡通的夢幻色彩與場景。
Sarpaneva原本以製造具有鮮明人臉風采的月亮腕表，以及鏤空設計的風格而見長。這次聯名的表款為了表現卡通中森林的顏色變化與故事場景，一口氣運上了八種超級夜光塗料（Super-Luminova）與三層鏤空的精鋼金屬盤上，營造出顏色與立體的生動層次。
表面上的場景實際來自Moomin的創作者：來自芬蘭的作家、小說家與畫家、插畫家Tove Jansson，原本的插畫是以黑白形式表現，Sarpaneva則一口氣帶來三種不同配色的限量組合，皆為38.7毫米，使用Soprod A10自動上鏈機芯，具備時間顯示。當夜色來臨，雖然時間悄悄隱藏，但moomin卻從七彩斑斕的夜光叢林中，悄悄現身！腕表共有三種組合、各限量25只，並僅能於sufhelsinki官方網站中購入。
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