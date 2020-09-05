【2020周年慶】櫃姐曝光4種商品不要買！買了廠商狂笑
2020年百貨周年慶要開打了，各種化妝保養品特惠組全都出籠，許多人也開啟購物魂，要好好補一下飢餓的化妝台。許多化妝、保養品特惠組也吸引大家購買，動輒下殺5～6折的特惠，讓不少人一時心動，卡就刷下去。
當你入手的化妝保養品越多，最開心的絕對不是你，而是在夾縫中偷笑看著妳的櫃姐、櫃哥們。以下4樣東西，奉勸在周年慶的時候，再便宜也不要下手，等你被坑慘了，就能看到櫃姐們得意的笑容。
一、整套化妝刷具
想要完美妝容，能想到的除了化妝品本身，就是化妝工具，樣樣都要到位，刷具是絕對不能忽視的。
部分品牌會在周年慶，推出整套化妝刷具的特惠組，但其實，有許多化妝刷是用不到的，基本上就是浪費，櫃姐們在推坑的時候，都會希望妳整個組合買，多一支才多一點錢而已之類的話術，如果少了理智，妳的錢包就會少了金錢，錢包就會空出更多空間來裝妳滿滿的心碎。
二、買正貨送小樣品的特惠組
百貨周年慶常有各種組合套裝的產品，譬如說一支口紅搭配粉底液就能多一些贈品，可別傻傻為了一支口紅、一個粉底液就被坑了。因為通常在購買時，整個組合之中，只有一樣產品是自己需要的，其它商品可能是自己完全用不到的，但為了貪一時的整組優惠，浪費更多的錢，所以在購買組合時，請三思自己是否購買組合時，全商品都能使用。
三、小ml數的特惠組
小ml數商品的用意在於，讓消費者可以買回去試用，或是小資女可以輕鬆入手，專櫃都會先販售小ml數組合，好讓大家在購買之前，確認商品是否是自己需要的而。
但其實小ml數商品，算起來的單ml數價格，可能比較貴，且其實可以上網就能買到更小ml數的商品試用，所以在周年慶，千萬別買搭配著商品贈試用品的念頭，總覺得這樣買起來比較划算，萬一使用產品後出現了過敏反應，組合的優惠就白費了。
四、各種正貨禮盒
周年慶期間，各種禮盒特別多，不論自己用或送人，都是想給自己一個購物的藉口。但其實，禮盒包裝多是以一個熱賣商品，加上其他可能不需要的單品組合而成，不想踩坑的人，就千萬不要想著購買禮盒有多划算。
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