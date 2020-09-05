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淡雅鳶尾花相遇濃郁咖啡！嬌蘭推典藏級靜謐鳶尾淡香精

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供

散發著紫色迷人香味的香根鳶尾，是法國的國花，也成為法國品牌嬌蘭典藏級精品香氛的最新靈感來源，嬌蘭最頂級的L'Art & La Matière藝術沙龍系列，9月上市全新「藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精」，由調香師Delphine Jelk，在巴黎咖啡館找到調香靈感，將咖啡與鳶尾花結合，濃烈與淡雅間，感受法式自由浪漫的風情。

嬌蘭的藝術沙龍系列精品香氛，最重要的精神，是要拋開窠臼，以創意大膽手法重新詮釋香氛，因此靜謐鳶尾淡香精，就展現了最衝突的美感。

鳶尾花中最能製作成香水的香根鳶尾，原料珍貴，且鳶尾的香氣來自根莖，而非花朵，得栽種3年後，摘採根莖再乾燥3年，爾後蒸餾為凝香體，靜謐鳶尾淡香精中，就是使用香根鳶尾的凝脂。

Delphine Jelk在前調以咖啡帶出濃郁的香氣，彷彿來到巴黎咖啡館，加入豆蔻、佛手柑詮釋陽光灑落的街頭，中調鳶尾香悄悄襲入，這是專屬法國的浪漫情懷，後調有香草、皮革與香沒藥，以木質調揉合鳶尾與咖啡，交織出獨具層次的香氣。

靜謐鳶尾淡香精的瓶身旁，有著金色金屬名牌，雕印著太陽王的浮印，搭配木質瓶蓋，高調又奢華，搭配如同珠寶盒的真皮外盒，這就是嬌蘭最頂級的典藏精品香氛。

嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精，以香根鳶尾為主調。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精，以香根鳶尾為主調。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精／75ml／9,200元。圖／嬌蘭提供

咖啡館 法國

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