中秋來點「山裡的味道」！馬告、刺蔥、樹豆變法式甜點

當法式的珠寶盒點心坊，遇上台灣原生種香料，會激盪出哪一種台法滋味？這款「山裡的味道」中秋禮盒，在法式的常溫蛋糕與手工餅乾裡，納入了本土的洛神、鳳梨、土肉桂林，甚至山林深處「原」味的馬告、刺蔥、樹豆，珠寶盒直言，這是一個大挑戰，但是值得。

「山林」是珍貴的資產，其中故事與味道卻逐漸被都市人遺忘。珠寶盒法式點心坊認為，或許這些香料、農產品在餐飲界依然炒得火熱，但多數消費者卻極其陌生。也有人問，「選擇伯爵、迷迭香不是更輕鬆嗎？」珠寶盒說，在這個兵家必爭的檔期裡，做這麼困難的事，原因沒別的，「只因為值得」。

決定與台灣原味合作，起因於珠寶盒老闆娘與台灣原味創辦人的一場談話。長期致力於原住民部落的輔導發現，即使有再多優秀農產品及珍貴的台灣原生香料，若無法走上銷售端，還是淪為空談一場。珠寶盒開始省思，為什麼國外的香料是日常存在？台灣的香料卻是特色料理？於是，「做一盒沒有月餅的中秋禮盒」誕生了。