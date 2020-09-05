中秋來點「山裡的味道」！馬告、刺蔥、樹豆變法式甜點
當法式的珠寶盒點心坊，遇上台灣原生種香料，會激盪出哪一種台法滋味？這款「山裡的味道」中秋禮盒，在法式的常溫蛋糕與手工餅乾裡，納入了本土的洛神、鳳梨、土肉桂林，甚至山林深處「原」味的馬告、刺蔥、樹豆，珠寶盒直言，這是一個大挑戰，但是值得。
「山林」是珍貴的資產，其中故事與味道卻逐漸被都市人遺忘。珠寶盒法式點心坊認為，或許這些香料、農產品在餐飲界依然炒得火熱，但多數消費者卻極其陌生。也有人問，「選擇伯爵、迷迭香不是更輕鬆嗎？」珠寶盒說，在這個兵家必爭的檔期裡，做這麼困難的事，原因沒別的，「只因為值得」。
決定與台灣原味合作，起因於珠寶盒老闆娘與台灣原味創辦人的一場談話。長期致力於原住民部落的輔導發現，即使有再多優秀農產品及珍貴的台灣原生香料，若無法走上銷售端，還是淪為空談一場。珠寶盒開始省思，為什麼國外的香料是日常存在？台灣的香料卻是特色料理？於是，「做一盒沒有月餅的中秋禮盒」誕生了。
被外國人視為「性感的味道」的馬告，走進沙布列；渾身尖刺人稱「鳥不踏」的刺蔥加入餅乾，還做成了刺蔥葉的造型；部落裡的「勇士之豆」做成樹豆雪球，渾圓雪白的外表，很有中秋月圓的氛圍；當然，洛神與草莓合味的蛋糕、台茶十八號注入瑪德蓮、鳳梨果乾磅蛋糕，也都讓台灣原味變得多滋又精采。「山裡的味道」中秋限定禮盒每盒750元，即起接受預訂或電洽：02-2739-6777。
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