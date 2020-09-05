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夢幻絕美爆表！肌膚之鑰限量「幻夢星湖」全商品必搶

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列眼影盤#321華麗羽毛／2,600元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列眼影盤#321華麗羽毛／2,600元。圖／肌膚之鑰提供

女人，總是帶點神秘感，卻又如同夜空中閃耀的星光般奪目，頂級保養品牌肌膚之鑰每年均會推出特殊包裝的限量系列，今年邀來義大利藝術家Daria Petrilli設計，為明星商品換上全新包裝的「幻夢星湖」限量系列，如夢似幻的圖案，絕美程度爆表，絕對要收藏。

肌膚之鑰的幻夢星湖限量系列中，Daria Petrilli打造一座幻夢星湖，其中有純淨的白天鵝，也有神秘的黑天鵝，以及擁有美麗魔法的女王，整體設計閃爍金光、搭配細緻細羽、滿月光輝，充滿戲劇化的劇場元素。

擁有限量包裝的產品包括精萃光采激光晶露，外盒與瓶身都有天鵝與女王的插畫，瓶身上也有天鵝設計，彷彿傲立於在湖面上的自信白天鵝 。肌膚之鑰最經典的精質乳霜，也有全新外盒，白天鵝向著日光，彷彿點亮夜空。

最值得入手的是光耀幻妍餅、眼影盤，光耀幻妍餅屬於打亮盤，夢幻色調揉和微藍色與紫色，還有珍珠光澤感，彷彿月光照映臉上，從外盒到合身包裝，都有絕美插畫。眼影盤閃耀著珠光，可以用裸色搭配淡藍色，或是淡紫色搭配暗紫色，也有金色光羽，夢幻女生必入手。

訂製唇膏則是喀什米爾訂製唇膏#514迷戀、奢華艷光訂製唇膏#515熱情紅換上新包裝，剛好一白、一黑，選擇障礙的女孩，則可以購入迷你訂製唇膏組，共有5款迷你唇膏，包括喀什米爾訂製唇膏（限量迷你版）#5山茶花、#13蜜桃寶石、#9絲縷，奢華艷光訂製唇膏（限量迷你版）#103傳奇、#108誘惑。

肌膚之鑰幻夢星湖限量系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列精萃光采激光晶露／50ml／8,500元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列精萃光采激光晶露／50ml／8,500元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列，喀什米爾訂製唇膏#514迷戀（左）、奢華艷光訂製唇膏#515（右）／各2,000元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列，喀什米爾訂製唇膏#514迷戀（左）、奢華艷光訂製唇膏#515（右）／各2,000元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列光耀幻妍餅#101月光微光／2,850元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列光耀幻妍餅#101月光微光／2,850元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列精質乳霜／30ml／18,500元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列精質乳霜／30ml／18,500元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列迷你訂製唇膏組／3,400元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰幻夢星湖限量系列迷你訂製唇膏組／3,400元。圖／肌膚之鑰提供

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