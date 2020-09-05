聽新聞
test
0:00 / 0:00
夢幻絕美爆表！肌膚之鑰限量「幻夢星湖」全商品必搶
女人，總是帶點神秘感，卻又如同夜空中閃耀的星光般奪目，頂級保養品牌肌膚之鑰每年均會推出特殊包裝的限量系列，今年邀來義大利藝術家Daria Petrilli設計，為明星商品換上全新包裝的「幻夢星湖」限量系列，如夢似幻的圖案，絕美程度爆表，絕對要收藏。
肌膚之鑰的幻夢星湖限量系列中，Daria Petrilli打造一座幻夢星湖，其中有純淨的白天鵝，也有神秘的黑天鵝，以及擁有美麗魔法的女王，整體設計閃爍金光、搭配細緻細羽、滿月光輝，充滿戲劇化的劇場元素。
擁有限量包裝的產品包括精萃光采激光晶露，外盒與瓶身都有天鵝與女王的插畫，瓶身上也有天鵝設計，彷彿傲立於在湖面上的自信白天鵝 。肌膚之鑰最經典的精質乳霜，也有全新外盒，白天鵝向著日光，彷彿點亮夜空。
最值得入手的是光耀幻妍餅、眼影盤，光耀幻妍餅屬於打亮盤，夢幻色調揉和微藍色與紫色，還有珍珠光澤感，彷彿月光照映臉上，從外盒到合身包裝，都有絕美插畫。眼影盤閃耀著珠光，可以用裸色搭配淡藍色，或是淡紫色搭配暗紫色，也有金色光羽，夢幻女生必入手。
訂製唇膏則是喀什米爾訂製唇膏#514迷戀、奢華艷光訂製唇膏#515熱情紅換上新包裝，剛好一白、一黑，選擇障礙的女孩，則可以購入迷你訂製唇膏組，共有5款迷你唇膏，包括喀什米爾訂製唇膏（限量迷你版）#5山茶花、#13蜜桃寶石、#9絲縷，奢華艷光訂製唇膏（限量迷你版）#103傳奇、#108誘惑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言