快訊

一年拾獲近6萬張悠遊卡 3年累計餘額1600多萬全歸北捷

南投女童疑遭虐殺埋屍案 女童生父：前妻無良還成幫兇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋請喝「茶」 這些茶+餅配出了新境界

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
王德傳「幸福美好如初」禮盒，原價1,200元，特價990元。圖／王德傳提供
王德傳「幸福美好如初」禮盒，原價1,200元，特價990元。圖／王德傳提供

中秋送禮，除了月餅，「茶」是不二選項，既解了月餅的膩，又能捎來暖幽清香，增添過節美意，「茶入月餅」也是今年各家茶禮盒比拚重點。

台灣品牌王德傳以浪漫傳說「看見青鳥會得到幸福」當作故事主軸，推出三款中秋主題茶禮。禮盒除了原木材質，並首度推出雙層雙開門設計，以及對開式多寶格禮盒，彷彿打開藝術品，饒富意趣。其中，「永遠美好如初」禮盒為今年主打款，上層為品牌年度新品「隨行功夫茶」，下層搭配山林花香與喉韻濃香兩款各一散茶，山林花香茶適合清飲，濃香茶品宜與月餅或烤肉等搭配。

迎接中秋佳節到來，世界奢華茶葉品牌TWG Tea也以「天燈頌願」為題，推出茶香月餅禮盒系列。今年中秋粹選經典茗茶融入4款月餅，像是「星宿之秋」外皮烘烤金黃，內餡以多層次異國香料、新加坡周末之茶（Weekend in Singapore Tea）中淡淡的茴香和焦糖味，搭配口感豐盈的鹹蛋黃，香氣充溢，是TWG Tea的經典滋味。三種茗茶月餅禮盒，另有宜興茶壺六款限定販售，售價4,700元。

超過三個世紀的唐寧茶則與星級飯店合作，包括台北福華飯店今年將傳統中秋月餅寵兒「蛋黃酥」，結合唐寧皇家伯爵茶，推出「伯爵月娘蛋黃酥」；美福飯店的「流金望月」禮盒，則以四款日式桃山流心月餅搭配擁有豐富果香的唐寧仕女伯爵茶，和諧香醇。此外，唐寧茶也與經典百年漢餅老店「李亭香」、「陳允寶泉」合作，李亭香首度推出中西合味的下午茶，陳允寶泉則以「伯爵荔枝流心酥」詮釋新舊交融的滋味。

台中知名百年老店陳允寶泉，嚴選英國皇室御用的唐寧伯爵茶，搭配爆漿香甜荔枝流心，重新詮釋經典伯爵荔枝流心酥。圖／唐寧茶提供
台中知名百年老店陳允寶泉，嚴選英國皇室御用的唐寧伯爵茶，搭配爆漿香甜荔枝流心，重新詮釋經典伯爵荔枝流心酥。圖／唐寧茶提供
世界奢華茶葉品牌TWG Tea以「天燈頌願」茗茶為靈感，以尊榮金色打造精緻茶香月餅禮盒。圖／TWG Tea提供
世界奢華茶葉品牌TWG Tea以「天燈頌願」茗茶為靈感，以尊榮金色打造精緻茶香月餅禮盒。圖／TWG Tea提供

月餅 中秋 品牌 下午茶

延伸閱讀

高雄機場偽出國來了！長榮規畫已報交部 中秋再推賞月專機

岡山中秋籃籗會吸引9千多攤商 中籤率不到3成

國光客運中秋、國慶連假預售票開賣 35條路線85折優惠

圓夢愛心關懷協會認購月餅 憨兒送愛至憨老家庭

相關新聞

中秋來點「山裡的味道」！馬告、刺蔥、樹豆變法式甜點

當法式的珠寶盒點心坊，遇上台灣原生種香料，會激盪出哪一種台法滋味？這款「山裡的味道」中秋禮盒，在法式的常溫蛋糕與手工餅乾...

夢幻絕美爆表！肌膚之鑰限量「幻夢星湖」全商品必搶

女人，總是帶點神秘感，卻又如同夜空中閃耀的星光般奪目，頂級保養品牌肌膚之鑰每年均會推出特殊包裝的限量系列，今年邀來義大利...

中秋請喝「茶」 這些茶+餅配出了新境界

中秋送禮，除了月餅，「茶」是不二選項，既解了月餅的膩，又能捎來暖幽清香，增添過節美意，「茶入月餅」也是今年各家茶禮盒比拚...

台南晶英「兒童免費」！送「頑皮世界」門票+手持風扇

台南晶英酒店6周年，攜手南台灣最大野生動物園「頑皮世界」以及擁有好口碑的東富電器艾美特，共同推出「晶夏頑皮6躂趣」住房專...

嘗龍蝦、吃和牛，夜宿萬元房 台北美福每人3,999元起

台北美福大飯店即日起10月31日推出達人級的「龍蝦犇秋夜」住房專案，可入住連續3年獲米其林四紅房評鑑肯定的頂級客房，再品...

Aroma Truffle快閃店來了！黑松露洋芋片「買一送一」

來自新加坡的黑松露專家Aroma Truffle，全台首家快閃店今(5日)起至10月4日在新光三越台北信義新天地A11館...

飯店夯「主題房」！露營、賽車或飛行 你愛哪一種？

國內旅遊正夯，熱門景區的飯店一房難求，此刻，若還想玩點新鮮的，不妨前進最新「主題房」，露營、賽車、考古、飛行或是小王子，...

電商盛會「99購物節」下殺0.4折起！整點限量特價超狂

「99購物節」是下半年度電商旺季的起點，也被視為雙11前哨戰，今年受疫情影響，網購成了大眾依賴的購物管道，為了延續火熱買...

逢低入市加碼 IWC日內瓦旗艦店 賽車風格再上路

危機就是轉機，投資理財的世界中，總是逢低進場、才能在高點結清獲利。雖然因為疫情影響全世界經濟衰退，但瑞士鐘表品牌萬國表（...

小資女快入手！YSL夜光仙人掌超級精華推出20ml小容量

今年度疫情來襲，讓許多保養品逆勢狂銷，其中YSL的極效活萃仙人掌精華，是上半年度最熱賣的精華之一，但以往30ml要價3,...

還以為木村心美在拍少女漫畫 回家拎DIOR秒變搞笑網美

日前DIOR在日本東京的伊勢丹百貨新宿店開設全日本唯一的「Dior Blue Dot」快閃店，身為彩妝代言的木村心美Co...

日立冷氣創新3大科技 把關溫濕淨 建構完整空氣淨化網

第16屆台北3C電腦電器空調影音展即日起至9月7日於台北世貿一館盛大展出。日立冷氣現場展示家用全系列高品質空調，以最齊全...

熱門新聞

農遊券2.0免抽獎！1分鐘搞懂柚香券怎麼花

限量3萬盒！萊爾富「軍墨綠」炫彩醫療口罩9月12日開賣

破天荒！蛋黃酥名店「不二坊」配合防疫 9月9日起暫停現場販售

強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

即戰力也沒用！她曝外商面試只看2條件 網友揭內幕：寧找沒經驗的

軍墨綠炫彩醫療口罩來了！萊爾富開賣3萬盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。