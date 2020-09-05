中秋請喝「茶」 這些茶+餅配出了新境界

中秋送禮，除了月餅，「茶」是不二選項，既解了月餅的膩，又能捎來暖幽清香，增添過節美意，「茶入月餅」也是今年各家茶禮盒比拚重點。

台灣品牌王德傳以浪漫傳說「看見青鳥會得到幸福」當作故事主軸，推出三款中秋主題茶禮。禮盒除了原木材質，並首度推出雙層雙開門設計，以及對開式多寶格禮盒，彷彿打開藝術品，饒富意趣。其中，「永遠美好如初」禮盒為今年主打款，上層為品牌年度新品「隨行功夫茶」，下層搭配山林花香與喉韻濃香兩款各一散茶，山林花香茶適合清飲，濃香茶品宜與月餅或烤肉等搭配。

迎接中秋佳節到來，世界奢華茶葉品牌TWG Tea也以「天燈頌願」為題，推出茶香月餅禮盒系列。今年中秋粹選經典茗茶融入4款月餅，像是「星宿之秋」外皮烘烤金黃，內餡以多層次異國香料、新加坡周末之茶（Weekend in Singapore Tea）中淡淡的茴香和焦糖味，搭配口感豐盈的鹹蛋黃，香氣充溢，是TWG Tea的經典滋味。三種茗茶月餅禮盒，另有宜興茶壺六款限定販售，售價4,700元。