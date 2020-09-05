嘗龍蝦、吃和牛，夜宿萬元房 台北美福每人3,999元起

台北美福大飯店即日起10月31日推出達人級的「龍蝦犇秋夜」住房專案，可入住連續3年獲米其林四紅房評鑑肯定的頂級客房，再品嘗鮮嫩龍蝦及日本A5和牛雙享的海陸套餐(每套價值3,850元)。住宿皆享翌日彩匯自助活力早餐，最高總價值37,345元，專案價每人3,999元起。

若想讓假期再延長，同步推出「四人樂遊」住房專案，行政客房買一間再送一間，優惠價9,900元，平均每人2,475元即可同遊美福。

台北美福自9月起推出龍蝦拼和牛的頂級海陸雙享餐，搭配15坪起的高雅客房。豪華套餐可選擇「晴山日本料理」所推出的日式海陸套餐，主菜搭配以炭火慢烤的日本A5和牛，來自大海的鮮味龍蝦；「GMT義大利餐廳」的義籍主廚則以義式烹調手法提供嫩煎北海道干貝、工序繁複的和牛澄清湯佐手工餃，主菜以嫩煎方式鎖住日本A5和牛的鮮嫩滋味，品嘗時搭配矜貴黑松露，同時配以鮮美龍蝦烹調而成的義式風味燉飯。