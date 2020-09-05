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台南晶英「兒童免費」！送「頑皮世界」門票+手持風扇
台南晶英酒店6周年，攜手南台灣最大野生動物園「頑皮世界」以及擁有好口碑的東富電器艾美特，共同推出「晶夏頑皮6躂趣」住房專案，即日起至9月30日，兩人成行含早餐每房6,599元起，加碼再贈11歲(含)以下兒童早餐，數量有限，贈完為止。
「頑皮世界」野生動物園位於台南學甲區，佔地範圍超過20公頃，有親人的孔雀與黑天鵝，還可近距離餵食山羊、羊駝、袋鼠等可愛動物，半開放的參觀路線大受親子歡迎，近年來更因擁有全台唯一的藪貓和科摩多龍而聲名大噪，餵養療癒系天王水豚君和長頸鹿，也是不能錯過的園區亮點；台南晶英「晶夏頑皮6躂趣」專案，即贈頑皮世界紀念款門票兩張。
此外，台南晶英酒店還與在地成立半世紀的上市小家電大廠「艾美特」聯名推出6周年限定款USB手持迷你靜音小風扇，搭配專案，贈送每房乙支。電話：06-390-3000。
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