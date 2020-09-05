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Aroma Truffle快閃店來了！黑松露洋芋片「買一送一」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
黑松露爆米花搶先曝光。圖／Aroma Truffle提供
黑松露爆米花搶先曝光。圖／Aroma Truffle提供

來自新加坡的黑松露專家Aroma Truffle，全台首家快閃店今(5日)起至10月4日在新光三越台北信義新天地A11館登場，現場除可品嘗Aroma Truffle官網賣到斷貨的明星商品「黑松露洋芋片」，同時搶先曝光「黑松露爆米花」，首次登場的新品還有號稱世界上最強的「黑松露冰皮月餅」以及「黑松露辣椒醬」。

Aroma Truffle今年初以100%純手工製作的「黑松露洋芋片」席捲全台，當「餐桌上的鑽石」黑松露結合酥脆的手工洋芋片，濃郁奢華的滋味顛覆傳統洋芋片的刻板印象。產品在台灣獨家官方電商平台上架，3天就狂賣5千包。看準台灣饕客對松露的喜愛，品牌決定在台北開設全球首家快閃店。

Aroma Truffle黑松露爆米花系列，主原料選用美國非基改蘑菇球型爆米花玉米粒，擁有鬆脆清香的口感；搭配100%天然採摘、來自義大利的夏季黑松露，交織出味道馥郁的吮指美味。黑松露爆米花在Aroma Truffle快閃店限時限量搶先開賣，官方電商平台則需等到9月15日才開放購買。

快閃店也限量販售中秋節限定推出的「黑松露冰皮月餅」，義大利黑松露用料奢華，內餡充滿濃郁的黑松露香氣與細緻層次口感，冰皮上更撒上昂貴金箔，共有「黑松露貓山王榴蓮」和「黑松露白巧克力」兩款口味。

此外，快閃店還有官網尚未開賣的新品「黑松露辣椒醬」，以及明星商品「黑松露洋芋片」全系列共三款口味（原味、帕瑪森起司與蜂蜜芥末）。今、明兩日（9月5日、6日）更推出「黑松露洋芋片」買一送一的重磅優惠，優惠每日限量50名，每人限使用優惠一次，僅適用於快閃店現場購買。

品牌透露，10月12日起，Aroma Truffle品牌快閃店也將在新光三越台中中港店B2現身。

頂級黑松露洋芋片系列。圖／Aroma Truffle提供
頂級黑松露洋芋片系列。圖／Aroma Truffle提供
新加坡黑松露專家Aroma Truffle首間快閃店現身新光三越台北信義新天地A11。圖／Aroma Truffle提供
新加坡黑松露專家Aroma Truffle首間快閃店現身新光三越台北信義新天地A11。圖／Aroma Truffle提供
黑松露冰皮月餅系列。圖／Aroma Truffle提供
黑松露冰皮月餅系列。圖／Aroma Truffle提供

快閃 義大利 品牌 新光三越

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