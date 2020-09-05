飯店夯「主題房」！露營、賽車或飛行 你愛哪一種？

國內旅遊正夯，熱門景區的飯店一房難求，此刻，若還想玩點新鮮的，不妨前進最新「主題房」，露營、賽車、考古、飛行或是小王子，都有專屬的空間讓想像無限奔馳。

今年最新主題房，首推義大世界內的兩家飯店。義大皇家酒店有6種全新主題房型，每房18坪的大空間，包括溜滑梯、造型化妝台、電動遙控車、趣味桌遊，甚至還有適合拍照打卡的專用角色扮演道具，有人形容「就像座專屬的微型主題樂園」，主題類別含括「激速賽車」、「考古探險」、「飛行屋」、「粉紅公主」、「恐龍世紀」、「海洋冒險」，讓人如入童話故事書。

義大天悅飯店的親子主題房，則以高質感的木質玩具為主。10種主題包括「櫻花粉紅房」、「小王子房」、「巧智拼圖」、「露營野餐」、「超市攤販」、「嬰兒探索」、「主廚料理」、「創意積木」、「賽車競速」、「小工程師」。客房內都有小客廳、各式主題玩具，入住主題房專案還可免費體驗「歡樂小天地」及「童趣樂花園」，軌道車、沙坑、獨木橋，從室內一路玩到戶外。

義大皇家酒店住宿含2大2小及早餐8,500+10%起；義大天悅飯店親子主題房最多可住5人，每晚6,000+10%起，10月前搭配安心旅遊自由行補助再省1,000元。義大皇家酒店：07-656-8158，義大天悅飯店：07-656-8000。

●淡水阿熊主題房

新北淡水將以系列活動迎賓，9月起有「八里城市沙雕展」，以及及漁人碼頭「河海音樂季」登場，接著10月淡海輕軌漁人碼頭站即將啟用，出站就有Ubike站，以及剛曝光的共享電動單車MOOVO，加上淡水老街、漁人碼頭、八里往來的渡輪交通船，行程串聯很便利。

淡水福容也搭配推出「淡水阿熊主題房」，還有粉紅派對及阿熊萌萌系午茶，小朋友最喜歡的彼客夥伴卡通造型公仔玩具店也進駐到10月中旬。

淡水阿熊主題房假期6,999元起，加贈吃喝玩樂優惠券。電話：02-2628-7777。

●聯名親子房

「聯名」也走進親子房的行列，創造更多新趣味。3M與薆悅酒店推出全台唯一「防蟎寢具親子主題套房」，全台4館每日有限量間數，由易遊網獨家限時販售，每晚含稅最低1,760元起，入住還能將3M獨家防蟎抱枕免費帶回家。