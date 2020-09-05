電商盛會「99購物節」下殺0.4折起！整點限量特價超狂

「99購物節」是下半年度電商旺季的起點，也被視為雙11前哨戰，今年受疫情影響，網購成了大眾依賴的購物管道，為了延續火熱買氣，各家電商平台在「9.9購物節」祭出強檔優惠，最低下殺0.4～2.5折起，另有限時限量優惠、整點特價瘋搶、狂撒折價券、熱門商品限時銅板價等多項好康，要讓消費者買到賺到。

Yahoo奇摩購物中心9月11日前推出「99狂歡購物節」，集結美妝、清潔等熱門商品輪番上陣狂殺9元起，包括3M茶樹精油痘痘超薄隱形貼、1028細眉筆、Chicco嬰兒潤膚乳液、酒精濕紙巾等人氣商品限時特價9元。Yahoo奇摩超級商城即日起至9月11日推出「99好大牌」活動，9月7日至9月11日正慶期間狂撒999萬折價券，活動期間全站消費滿99元可享全家便利商店超商取貨付款限量免運優惠，下單滿299元可抽市價約75,105元的999.9純金金條。

蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日活動當天祭出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起，整點開搶限量全站、商城、旗艦大牌等多款1折券，更與TOYOTA聯手於9月8日跨夜直播期間抽出價值近百萬元的神級休旅車RAV4一台。

momo購物網即日起至9月8日搶先開跑「99狂買節」暖身活動，強打百大品牌、萬件商品優惠2.5折起，9月8日前單日消費累積滿999元可享登記抽999純金項鍊資格。

PChome 24h購物「99Chill嗨嗨」購物嘉年華即日起開跑，全站指定商品狂降2.4折起，更聯手線上旗艦館全系列商品進駐，每天都有品牌獨享活動，9月7日至9月10日祭出每日最低9元起標商品，包括Coway加護抗敏型清淨機、美國iRobot Roomba 690 wifi掃地機器人、飛利浦65吋4K HDR聯網液晶電視等。

台灣樂天市場今年「99購物節」即日起至9月10日開跑，攜手小三美日、LEVI＂S、玉如阿姨內衣、New Balance等近百間人氣店家推出「暢秋紅牌大賞」優惠最低5折起，再送每位會員3張「樂購券」，使用「樂購券」透過樂天市場App於指定店家消費滿千元、訂單即無條件享9折，單筆訂單最高可折1,000元，3張「樂購券」最高共可折抵3,000元。