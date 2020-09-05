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電商盛會「99購物節」下殺0.4折起！整點限量特價超狂

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日凌晨0點推出Nintendo Switch 紅藍主機限時限量下殺4.3折特價5,745元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日凌晨0點推出Nintendo Switch 紅藍主機限時限量下殺4.3折特價5,745元。圖／蝦皮購物提供

「99購物節」是下半年度電商旺季的起點，也被視為雙11前哨戰，今年受疫情影響，網購成了大眾依賴的購物管道，為了延續火熱買氣，各家電商平台在「9.9購物節」祭出強檔優惠，最低下殺0.4～2.5折起，另有限時限量優惠、整點特價瘋搶、狂撒折價券、熱門商品限時銅板價等多項好康，要讓消費者買到賺到。

Yahoo奇摩購物中心9月11日前推出「99狂歡購物節」，集結美妝、清潔等熱門商品輪番上陣狂殺9元起，包括3M茶樹精油痘痘超薄隱形貼、1028細眉筆、Chicco嬰兒潤膚乳液、酒精濕紙巾等人氣商品限時特價9元。Yahoo奇摩超級商城即日起至9月11日推出「99好大牌」活動，9月7日至9月11日正慶期間狂撒999萬折價券，活動期間全站消費滿99元可享全家便利商店超商取貨付款限量免運優惠，下單滿299元可抽市價約75,105元的999.9純金金條。

蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日活動當天祭出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起，整點開搶限量全站、商城、旗艦大牌等多款1折券，更與TOYOTA聯手於9月8日跨夜直播期間抽出價值近百萬元的神級休旅車RAV4一台。

momo購物網即日起至9月8日搶先開跑「99狂買節」暖身活動，強打百大品牌、萬件商品優惠2.5折起，9月8日前單日消費累積滿999元可享登記抽999純金項鍊資格。

PChome 24h購物「99Chill嗨嗨」購物嘉年華即日起開跑，全站指定商品狂降2.4折起，更聯手線上旗艦館全系列商品進駐，每天都有品牌獨享活動，9月7日至9月10日祭出每日最低9元起標商品，包括Coway加護抗敏型清淨機、美國iRobot Roomba 690 wifi掃地機器人、飛利浦65吋4K HDR聯網液晶電視等。

台灣樂天市場今年「99購物節」即日起至9月10日開跑，攜手小三美日、LEVI＂S、玉如阿姨內衣、New Balance等近百間人氣店家推出「暢秋紅牌大賞」優惠最低5折起，再送每位會員3張「樂購券」，使用「樂購券」透過樂天市場App於指定店家消費滿千元、訂單即無條件享9折，單筆訂單最高可折1,000元，3張「樂購券」最高共可折抵3,000元。

露天拍賣ebay海外購物平台推出「99秒殺節」，直送台灣免運費，9月7、8日重磅推出VVIP封館慶活動，現折最高2萬元；9月9日當天凌晨0點起推出連續12場超狂特殺派對，挑戰全台最低價0.4折起，凌晨2點開搶下殺2.4折特價999元的任天堂Nintendo健身環，中午12點Apple AirPods Pro祭出1.4折特價999元，下午2點小米Oclean電動牙刷下殺0.7折特價99元，下午6點Nintendo任天堂Switch Joy-Con搖桿控制器下殺0.4折銅板價99元，以上皆為限量售完為止。

露天拍賣ebay海外購物平台推出「99秒殺節」，Nintendo Switch電力加強版9月7日下午6點限時下殺特價9,580元。圖／露天拍賣提供
露天拍賣ebay海外購物平台推出「99秒殺節」，Nintendo Switch電力加強版9月7日下午6點限時下殺特價9,580元。圖／露天拍賣提供
白蘭強效除蟎過敏洗衣粉及漂白水超值組，原價999元、Yahoo奇摩超級商城9月7、8日下殺5折特價499元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
白蘭強效除蟎過敏洗衣粉及漂白水超值組，原價999元、Yahoo奇摩超級商城9月7、8日下殺5折特價499元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
PChome 24購物「99Chill嗨嗨」購物嘉年華開跑，並首度舉辦「Chill出你的聲！」PChome線上歌唱比賽。圖／PChome 24購物提供
PChome 24購物「99Chill嗨嗨」購物嘉年華開跑，並首度舉辦「Chill出你的聲！」PChome線上歌唱比賽。圖／PChome 24購物提供
momo購物網「99狂買節」暖身活動即日起至9月8日開跑，8大品類優惠輪番上陣。圖／momo購物網提供
momo購物網「99狂買節」暖身活動即日起至9月8日開跑，8大品類優惠輪番上陣。圖／momo購物網提供
Yahoo奇摩超級商城「99好大牌」活動9月7日至9月11日正慶期間狂撒999萬折價券，9月8日至9月10日再加碼下單滿999元抽999超贈點。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城「99好大牌」活動9月7日至9月11日正慶期間狂撒999萬折價券，9月8日至9月10日再加碼下單滿999元抽999超贈點。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
洗顏專科超微米潔顏乳120g，原價139元、Yahoo奇摩超級商城9月8日至9月9日下殺2.8折特價38元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
洗顏專科超微米潔顏乳120g，原價139元、Yahoo奇摩超級商城9月8日至9月9日下殺2.8折特價38元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
露天拍賣ebay海外購物平台推出「99秒殺節」，9月9日當天凌晨0點起推出連續12場超狂特殺派對，挑戰全台最低價0.4折起。圖／露天拍賣提供
露天拍賣ebay海外購物平台推出「99秒殺節」，9月9日當天凌晨0點起推出連續12場超狂特殺派對，挑戰全台最低價0.4折起。圖／露天拍賣提供
台灣樂天市場「99購物節」即日起至9月10日開跑，多款必買爆品優惠最低5折起。圖／台灣樂天市場提供
台灣樂天市場「99購物節」即日起至9月10日開跑，多款必買爆品優惠最低5折起。圖／台灣樂天市場提供
Dyson V11 Fluffy無線吸塵器，原價22,900元、PChome 24h購物9月10日前特價18,900元。圖／PChome 24h購物提供
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