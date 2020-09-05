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逢低入市加碼 IWC日內瓦旗艦店 賽車風格再上路

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
IWC總裁與全新日內瓦專賣店合影。圖 / IWC提供。
IWC總裁與全新日內瓦專賣店合影。圖 / IWC提供。

危機就是轉機，投資理財的世界中，總是逢低進場、才能在高點結清獲利。雖然因為疫情影響全世界經濟衰退，但瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）卻積極入市，選擇在母國瑞士的日內瓦開設全新專賣店，以汽車為靈感主軸，重新喚起對於競速的熱情，以及品牌與賽車賽事的強勁連結。

以「IWC賽車工作室」為設計風格的旗艦店，位於日內瓦車站的大街旁。透過展示空間，IWC希望帶領消費者走進賽車的世界，並透過空間中的裝置物件：例如汽車引擎、活塞、齒輪、汽車維修工具，並透過裸露的磚牆與優雅的天花板線框等衝突的對比元素，營造空間中陽剛但精緻的時髦風格。

而空間中最吸睛、最具浮誇氣氛的則屬一台MERCEDES-BENZ 300 SL鷗翼（Gullwing）古董賽車，它曾為IWC賽車隊傳奇人物，如David Coulthard、Bernd Mayländer與Mercedes-AMG代言人Bernd Schneider所駕馭。一旦走入店中，你將可近距離欣賞鷗，又或繫上安全、進行一場VR賽車體驗，任君選擇。

裸露的磚牆與天花板線框等衝突的對比元素，營造空間中陽剛精緻的時髦風格。圖 / IWC提供。
裸露的磚牆與天花板線框等衝突的對比元素，營造空間中陽剛精緻的時髦風格。圖 / IWC提供。
位於日內瓦車站旁的iWC專賣店，近期重新裝潢完成。圖 / IWC提供。
位於日內瓦車站旁的iWC專賣店，近期重新裝潢完成。圖 / IWC提供。
混合古典與美式風格的衝突設計，兼具賽車賽事的速度與粗獷。圖 / IWC提供。
混合古典與美式風格的衝突設計，兼具賽車賽事的速度與粗獷。圖 / IWC提供。

瑞士 品牌 日內瓦

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