逢低入市加碼 IWC日內瓦旗艦店 賽車風格再上路

危機就是轉機，投資理財的世界中，總是逢低進場、才能在高點結清獲利。雖然因為疫情影響全世界經濟衰退，但瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）卻積極入市，選擇在母國瑞士的日內瓦開設全新專賣店，以汽車為靈感主軸，重新喚起對於競速的熱情，以及品牌與賽車賽事的強勁連結。

以「IWC賽車工作室」為設計風格的旗艦店，位於日內瓦車站的大街旁。透過展示空間，IWC希望帶領消費者走進賽車的世界，並透過空間中的裝置物件：例如汽車引擎、活塞、齒輪、汽車維修工具，並透過裸露的磚牆與優雅的天花板線框等衝突的對比元素，營造空間中陽剛但精緻的時髦風格。