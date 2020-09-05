小資女快入手！YSL夜光仙人掌超級精華推出20ml小容量

今年度疫情來襲，讓許多保養品逆勢狂銷，其中YSL的極效活萃仙人掌精華，是上半年度最熱賣的精華之一，但以往30ml要價3,150元，讓許多小資女捨不得入手，YSL為讓更多小資女可以體驗仙人掌精華帶來的肌膚澎潤感，推出20ml小容量，售價僅要1,950元，1ml數單價還更便宜，超值得入手。

以往30ml的售價來看，1ml數單價為105元，20ml售價1,950元，1ml數單價為97.5元，更容易入手。暱稱為夜光仙人掌超級精華的YSL極效活萃仙人掌精華，特別針對疲憊熬夜肌膚急救，前一晚擦上，隔天醒來能感受肌膚柔滑細緻，彈潤有光澤。

YSL極效活萃仙人掌精華採用摩洛哥的超級植物「夜光仙人掌」，一年中，只有7'、8月的1個晚上會開花，且得由花農親手採摘，1g花蕊僅能萃取1g精華，能在夜晚修護肌膚，熬夜隔天醒來，能讓肌膚散發光澤。