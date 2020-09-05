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還以為木村心美在拍少女漫畫 回家拎DIOR秒變搞笑網美

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店。圖／取自IG

日前DIOR在日本東京的伊勢丹百貨新宿店開設全日本唯一的「Dior Blue Dot」快閃店，身為彩妝代言的木村心美Cocomi也是嘉賓之一，她拎著全新款式的直式Book Tote限定限店款，搭襯雪靴拍出極致少女漫畫風格，也難得秀出一雙筆直長腿，散發清純唯美的氛圍。

「Dior Blue Dot」快閃店自即起營運至9月15日止，藍色波點的設計延續自七夕情人節的Dioramour 紅色波點系列，出自女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的秋冬作品，木村心美手上的藍色波點直式托特包，在台灣有販售紅色款，輪廓尺寸也是今年新登場。

此外，木村心美在IG還秀出灰色籐格紋的DIOR Book Tote，她迫不及待參加10月2日的谷地仁花誕生祭，這是日本漫畫家古館春一作品「排球少年」中的角色，為了表達雀躍之情，木村心美還用了老哏跳躍網美拍照法，相當可愛。Book Tote最早是發表在2018春夏系列，托特包身表布的織法以特別的12頭刺繡機進行，工藝師必須隨時檢視並更換紗線，以確保精準度，每款手提包都來自15到17小時的手工製作，再送到義大利佛羅倫斯的皮革工坊剪裁帆布並完成，目前已有多種尺寸，可背、可提的直式小提袋則是今年秋季最新熱門款。

木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，詮釋直式托特包日本限定藍色波點款。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，詮釋直式托特包日本限定藍色波點款。圖／取自IG
木村心美期待谷地仁花誕生祭還雀躍地跳起來，相當可愛。圖／取自IG
木村心美期待谷地仁花誕生祭還雀躍地跳起來，相當可愛。圖／取自IG
木村心美期待谷地仁花誕生祭還雀躍地跳起來，相當可愛。圖／取自IG
木村心美期待谷地仁花誕生祭還雀躍地跳起來，相當可愛。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，詮釋直式托特包日本限定藍色波點款。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，詮釋直式托特包日本限定藍色波點款。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，難得秀出纖瘦長腿。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，難得秀出纖瘦長腿。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，拍出少女漫畫的美圖。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，拍出少女漫畫的美圖。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店。圖／取自IG
木村心美木村心美詮釋灰色籐格紋刺繡Book Tote，89,000元。圖／取自IG
木村心美木村心美詮釋灰色籐格紋刺繡Book Tote，89,000元。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，拍出少女漫畫的美圖。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，拍出少女漫畫的美圖。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，拍攝多張夢幻的少女畫報。圖／取自IG
木村心美出席東京伊勢丹百貨新宿店的Dior Blue Dot快閃店，拍攝多張夢幻的少女畫報。圖／取自IG

日本 Dior 快閃 木村拓哉

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