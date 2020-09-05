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還以為木村心美在拍少女漫畫 回家拎DIOR秒變搞笑網美
日前DIOR在日本東京的伊勢丹百貨新宿店開設全日本唯一的「Dior Blue Dot」快閃店，身為彩妝代言的木村心美Cocomi也是嘉賓之一，她拎著全新款式的直式Book Tote限定限店款，搭襯雪靴拍出極致少女漫畫風格，也難得秀出一雙筆直長腿，散發清純唯美的氛圍。
「Dior Blue Dot」快閃店自即起營運至9月15日止，藍色波點的設計延續自七夕情人節的Dioramour 紅色波點系列，出自女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的秋冬作品，木村心美手上的藍色波點直式托特包，在台灣有販售紅色款，輪廓尺寸也是今年新登場。
此外，木村心美在IG還秀出灰色籐格紋的DIOR Book Tote，她迫不及待參加10月2日的谷地仁花誕生祭，這是日本漫畫家古館春一作品「排球少年」中的角色，為了表達雀躍之情，木村心美還用了老哏跳躍網美拍照法，相當可愛。Book Tote最早是發表在2018春夏系列，托特包身表布的織法以特別的12頭刺繡機進行，工藝師必須隨時檢視並更換紗線，以確保精準度，每款手提包都來自15到17小時的手工製作，再送到義大利佛羅倫斯的皮革工坊剪裁帆布並完成，目前已有多種尺寸，可背、可提的直式小提袋則是今年秋季最新熱門款。
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