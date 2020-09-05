還以為木村心美在拍少女漫畫 回家拎DIOR秒變搞笑網美

日前DIOR在日本東京的伊勢丹百貨新宿店開設全日本唯一的「Dior Blue Dot」快閃店，身為彩妝代言的木村心美Cocomi也是嘉賓之一，她拎著全新款式的直式Book Tote限定限店款，搭襯雪靴拍出極致少女漫畫風格，也難得秀出一雙筆直長腿，散發清純唯美的氛圍。

「Dior Blue Dot」快閃店自即起營運至9月15日止，藍色波點的設計延續自七夕情人節的Dioramour 紅色波點系列，出自女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的秋冬作品，木村心美手上的藍色波點直式托特包，在台灣有販售紅色款，輪廓尺寸也是今年新登場。