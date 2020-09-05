日立冷氣創新3大科技 把關溫濕淨 建構完整空氣淨化網

第16屆台北3C電腦電器空調影音展即日起至9月7日於台北世貿一館盛大展出。日立冷氣現場展示家用全系列高品質空調，以最齊全的機種陣容對應各種需求。日立冷氣強化空氣潔淨力，結合冷氣、除濕機、空氣清淨機，建構完整「日立空氣淨化網」，三者均可過濾PM2.5達99.9%，更可過濾小至PM0.1，全面為消費者把關室內空氣品質黃金三要素：溫度、濕度、清淨度，讓消費者在家能夠呼吸健康好空氣。開幕日當天總統蔡英文更到訪日立冷氣展示區，在知名藝人邰智源與主持人阿ken的說明下，親自瞭解日立冷氣創新的空調三大科技，「凍結洗淨」、「銅管防腐蝕」與「體感舒適」科技，感受新世代空調的先進技術。

日立冷氣一直以來不斷堅持創新，針對台灣氣候、環境及消費者使用習性，研發推出業界領先的三大科技，領先業界與日本同步的「凍結洗淨科技」，一鍵即可清洗濾網後的熱交換器，輕鬆解決冷氣內部清潔問題；「銅管防腐蝕科技」在室內機兩側銅管以環保高分子複合塗料及科技烘烤工法強化塗裝，避免因沼氣侵蝕而損壞；「體感舒適科技」可以自動平衡溫度和濕度，兼顧涼爽舒適又省電。

日立冷氣羅淮正總經理在現場訪談中，表示對於政府宣布2022年國中小學「班班有冷氣」政策樂見其成，身為業界最先獲得冷氣類台灣製造MIT標章的品牌，節能、高效、耐用的產品特點，以及連續多年蟬聯銷售第一的好口碑，是學校為學生裝設冷氣的絕佳選擇。目前更已經獲得了嘉義市及雲林縣的青睞，為國中小學的學生裝設最好的冷氣。日立冷氣更提供貼心的設計與服務，為雲林縣沿海地區學校安裝的室外機，出廠前特別強化重鹽害處理，室內機加強兩側彎管防腐蝕處理，還有保固期滿後的免費巡檢服務，希望帶給莘莘學子們更好的學習環境。

日立冷氣研發製造的空調產品不僅屢獲各界肯定，更積極實踐企業社會責任，讓正向的力量不斷循環，期盼提供更好的環境，讓國人「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」，共創台灣的在地幸福。