台鐵鳴日號1月上路 雄獅等業者爭食鐵道旅遊5億大餅

國外新冠肺炎疫情持續嚴峻，國內旅遊大爆發。為迎接2022年鐵道觀光旅遊年，台鐵全新美學環島觀光列車「鳴日號」預計明年1月上路，米其林餐點及服務將成為最大亮點，鐵道旅遊成為各大旅行社欲搶食的大餅，撼動近20年來，環島列車僅易遊網一家旅行社稱霸狀況。觀光界人士預估，營業一年環島列車約可進帳5億。

台鐵局近日公告，商務專車因「業務」需要，自12月1日起停止申請，外界推測與觀光列車將上路有關。台鐵局副局長馮輝昇證實，鳴日號目標明年1月上線營運，至於眾所期待的餐車，將於年底前完成設計改造，讓目標客群感受到充分氛圍跟質感，米其林是其中一個設定目標。

據了解，台鐵內部規畫，預計10月初前會上網公告鳴日號招標案，12月進行鳴日號試營運，元旦讓鳴日號和「解憂列車」藍皮普快合體現身台東，1月則是鳴日號正式上路，米其林體驗也會連帶推出。米其林部分，君品、國賓飯店都在考慮合作之列，初步計畫每周開行一列次，凸顯其稀有性。

對於新觀光列車規畫，馮輝昇強調，各種可能性都存在，也還在調整中，最後發展還是要以市場導向為主，但一定會有餐車，呈現的成果將是個創舉。未來將有16輛新觀光列車，包含吧檯車2輛、客廳車3輛、商務車3輛，加上2輛餐車及1輛備餐車，讓旅行業者靈活運用。

台鐵努力趕工拚觀光列車如期上路同時，受到疫情衝擊的旅遊業者也在一旁虎視眈眈。深耕台鐵環島列車的易遊網說，「摸石頭過河」走了20餘年，這次仍會用盡全力爭取，做出最好的鐵道觀光示範產品。鳳凰旅行社說，受到疫情影響，加深爭取的意願，鐵道旅遊主打不同性質的體驗，在國旅中存在亮點，待台鐵招標細節確認後，不排除會網羅中、大型旅行社合作，結合各公司資源，讓能量更大。

雄獅旅遊說，評估未來幾年內需市場持續暢旺，搭上鐵道旅遊年熱潮，有意爭取經營鳴日號。易飛網同樣表達興趣，至於進一步規畫要等相關細節出爐才能做。東南旅行社則說，花東旅遊很熱門，未來不管是鳴日號，還是藍皮普快，都有可能走東部海岸線，這也是公司考慮投標的主因。

鐵道情報總編輯古庭維說，有良性競爭是好事，但為了迎接鐵道旅遊年，這一年都在放煙火，必須得留下一些永續性的東西，旅行社不妨去思考鐵道作為交通工具以外的文化價值。政府也可以思索，開了很多新的觀光列車，包裝做的再好，如果突然故障，反而會成為加倍奉還的公關危機，應提高檢修能量，鐵道的文化才得以保存。