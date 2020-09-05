徐睿知「紙片仙子」走進童話幻境 成為Chloé最新謬思女神

因著「雖然是精神病但沒關係」知名度大開的徐睿知，在IG發布她成為法國品牌Chloé最新謬思女神的訊息，並且伴隨多張精采形象照，在田園綠地的幻景中，呈現她極為纖瘦的「紙片仙子」模樣，除了2020春夏系列的Daria包款，她也拎了全新的Daria Mini，像是呼應她在劇中成人童話作家的人設，洋溢故事夢幻感。

徐睿知手上的Daria手袋首度於2020春夏系列時裝中曝光，輪廓硬挺、皮革柔軟，呈現剛柔並濟的品牌精神，包身運用紋路皮革、亮片小牛皮拼接不對稱剪裁，三握把為其獨特設計，也賦予包款更多元的使用方式：此外，袋內襯裡選用卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在七○年代執掌Chloé時期的品牌縮寫圖案，則是復古點綴。秋冬的全新Daria手袋，為雙面拉鍊的迷你尺寸，提把為手工編織，並且運用保齡球包的縫線造型，帶來更活潑的視覺。