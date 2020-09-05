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徐睿知「紙片仙子」走進童話幻境 成為Chloé最新謬思女神

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
徐睿知在IG釋出成為Chloé最新謬思的訊息。圖／取自IG
徐睿知在IG釋出成為Chloé最新謬思的訊息。圖／取自IG

因著「雖然是精神病但沒關係」知名度大開的徐睿知，在IG發布她成為法國品牌Chloé最新謬思女神的訊息，並且伴隨多張精采形象照，在田園綠地的幻景中，呈現她極為纖瘦的「紙片仙子」模樣，除了2020春夏系列的Daria包款，她也拎了全新的Daria Mini，像是呼應她在劇中成人童話作家的人設，洋溢故事夢幻感。

徐睿知手上的Daria手袋首度於2020春夏系列時裝中曝光，輪廓硬挺、皮革柔軟，呈現剛柔並濟的品牌精神，包身運用紋路皮革、亮片小牛皮拼接不對稱剪裁，三握把為其獨特設計，也賦予包款更多元的使用方式：此外，袋內襯裡選用卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在七○年代執掌Chloé時期的品牌縮寫圖案，則是復古點綴。秋冬的全新Daria手袋，為雙面拉鍊的迷你尺寸，提把為手工編織，並且運用保齡球包的縫線造型，帶來更活潑的視覺。

Chloé 2020秋冬系列透過畫作、雕塑與詩詞，賦予服裝更豐富的印花與圖紋，徐睿知詮釋以畫家Rita Ackermann低調但叛逆圖案作為靈感的服裝，透過沙丘、栗色、焦糖紅等鋪陳飄逸的女性魅力。大陸女星唐嫣、趙露思也都分別詮釋了Daria手袋，趙露思以一襲2020早秋長裙搭襯焦糖色Daria手袋、配襯Eliz太陽眼鏡，穿出了一整身Chloé Girl的溫柔與自由。

趙露思以2020早秋長裙搭襯焦糖色Daria手袋拍出林中仙子的浪漫。圖／取自微博
趙露思以2020早秋長裙搭襯焦糖色Daria手袋拍出林中仙子的浪漫。圖／取自微博
Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包，73,000元。圖／Chloé提供
Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包，73,000元。圖／Chloé提供
趙露思以2020早秋長裙搭襯焦糖色Daria手袋、配襯Eliz太陽眼鏡。圖／取自微博
趙露思以2020早秋長裙搭襯焦糖色Daria手袋、配襯Eliz太陽眼鏡。圖／取自微博
唐嫣詮釋了Daria手袋的甜美調性。圖／取自微博
唐嫣詮釋了Daria手袋的甜美調性。圖／取自微博
徐睿知詮釋秋冬新款Chloé Daria手袋。圖／取自IG
徐睿知詮釋秋冬新款Chloé Daria手袋。圖／取自IG
Chloé Daria手袋推出秋冬全新款Mini系列。圖／取自微博
Chloé Daria手袋推出秋冬全新款Mini系列。圖／取自微博
徐睿知詮釋秋冬新款Chloé Daria手袋。圖／取自IG
徐睿知詮釋秋冬新款Chloé Daria手袋。圖／取自IG
唐嫣詮釋了Daria手袋的甜美調性。圖／取自微博
唐嫣詮釋了Daria手袋的甜美調性。圖／取自微博
徐睿知在IG釋出成為Chloé最新謬思的訊息。圖／取自IG
徐睿知在IG釋出成為Chloé最新謬思的訊息。圖／取自IG
徐睿知詮釋咖啡色肩背手提兩用Chloé Daria手袋。圖／取自IG
徐睿知詮釋咖啡色肩背手提兩用Chloé Daria手袋。圖／取自IG
徐睿知手拿雲朵淺藍肩背手提兩用Chloé Daria手袋。圖／取自IG
徐睿知手拿雲朵淺藍肩背手提兩用Chloé Daria手袋。圖／取自IG
趙露思以2020早秋長裙搭襯焦糖色Daria手袋、配襯Eliz太陽眼鏡。圖／取自微博
趙露思以2020早秋長裙搭襯焦糖色Daria手袋、配襯Eliz太陽眼鏡。圖／取自微博
Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／Chloé提供
Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／Chloé提供

品牌 趙露思

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