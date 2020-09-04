迎接開學旺季 八德商圈周六封街 3C商品購物季起跑

台北市八德資訊商圈於 9 月 5 日將八德路一段舉辦 一年一度封街活動「2020 八不德瘋 3C-八德購購 Go」。今年以購物娛樂為主題，活動現場會有首賣新品、限時優惠3C 產品、文創市集、生活娛樂、體驗活動、音樂表演，這次活動招集了40個以上的攤位，更推出抽獎優惠。

八德資訊商圈表示，這次封街還推出滿千大摸彩、線上登錄發票抽獎、闖關集點活動以及消費兌換50元現金抵用券等優惠，開學想找 CP 值最高的 3C 商品，都可邀家人朋友一起來逛。相關活動資訊可上活動網頁(https://www.saintmen.com/bade-rd-closure/)，或八德資訊商圈臉書粉絲專頁FB 粉絲團。

八德資訊商圈表示，限時好康優惠及萬眾矚目的3c新品都在9月5日的台北市八德資訊商圈登場。HTC（宏達電）宣布HTC U20 5G正式於台灣通路上市販售，想要搶先體驗專為台灣5G用戶打造HTC U20 5G手機，趕快到「八德一起瘋狂購購 GO」現場搶購，9月5日至9月6日（HTC台北八德店）首賣加碼送價值1990元的藍牙耳機。

Sony台北八德專賣店也在9月5日限定加碼，購買Xperia1 or Xperia 1 II贈TP-link 行動電源、購買Xperia 10 II贈Aceice空壓殼 ; Xperia 1 II購機享專屬優惠千元購物金、振興券加碼折扣等好康等你來。

vivo 即將上市的時尚攝影利器 vivo X50 Pro 及X50、V系列、Ｙ系列 於活動日預購、購買加碼送復古黑膠藍牙音箱。

微軟也準備了100%原汁果汁，對於有改機習慣的玩家說明，「不用改，就很好！100%原汁原味對你最好」只要在活動日示出大學生學生證，可以活得一次活動機會，完成遊戲可以獲得100%果汁。

宏碁旗下電競品牌 Predator 的能量飲料，在這次的八德資訊商圈封街也能看到，提供民眾滿滿能量可以在封街大買、特買，一點都不會累。

主辦單位表示，今年活動以購物為主題也加入了更多元的內容，享受購物之餘也能參與消防相關的互動體驗，除了體驗以外，在活動兩日期間內消費不限金額(品項限 3C 產品)， 憑發票即可到大會服務區領取 50 元現金抵用券，可至指定店家與現場攤位使用， 每人限領一張，數量有限。

活動當天凡單筆消費滿一千元憑發票即可至服務台兌換 一張摸彩券，另外在 9 月 30 日前於八德資訊商圈單筆消費滿千元亦可上網登錄發票，登錄截止日期至 109 年 10 月 13 日，將於 109 年 10 月 15 日抽出摸彩及登錄發票大獎，獎品包含筆電、電競耳機等好禮大獎。