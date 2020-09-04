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藏在細節裡的品味與魔鬼 Breguet OMEGA 袖扣傍身
愛屋及烏，形容人們的移情作用。就像喜歡一個鐘表品牌，可能也會對其聯帶的周邊、配件，情有獨鍾。如果說腕表是男士品味與財力的演示，那麼袖扣就是西裝上的畫龍點睛。
雖然因為疫情延期，最近007電影再度釋出第二波預告，而電影中情報員配戴的歐米茄（OMEGA）海馬腕表雖然一閃而過，仍然令人印象深刻。OMEGA早早便推出一系列袖扣，較入門的系列像AQUA袖扣以精鋼、橡膠打造，並有黑色、深藍、紫色、淺灰、白色等多種格紋可供選擇，Prestige系列則將珍珠母貝融入袖扣表面，展現出OMEGA男子的似水柔情。
同集團的頂級品牌寶璣（Breguet）則將表款的古典元素巧妙轉換，品牌經典的機刻雕花紋飾、寶璣品牌首字母的草寫B、以青金石為底的K金自動盤，甚至是溫文儒雅的白色大明火琺瑯，全部換化成寶璣袖扣的設計主軸。除了一只上好的腕表，下次出門前，或許且選用一枚鐘表品牌的精緻袖扣，把品味藏在造型中，寓品味於微型。
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