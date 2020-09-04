快訊

自費醫材上限蓋牌？「民眾權益」不該是回應爭議的萬靈丹

強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藏在細節裡的品味與魔鬼 Breguet OMEGA 袖扣傍身

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
和腕表相比，袖扣是更為低調、斯文的品味內斂展現。圖 / OMEGA提供。
和腕表相比，袖扣是更為低調、斯文的品味內斂展現。圖 / OMEGA提供。

愛屋及烏，形容人們的移情作用。就像喜歡一個鐘表品牌，可能也會對其聯帶的周邊、配件，情有獨鍾。如果說腕表是男士品味與財力的演示，那麼袖扣就是西裝上的畫龍點睛。

雖然因為疫情延期，最近007電影再度釋出第二波預告，而電影中情報員配戴的歐米茄（OMEGA）海馬腕表雖然一閃而過，仍然令人印象深刻。OMEGA早早便推出一系列袖扣，較入門的系列像AQUA袖扣以精鋼、橡膠打造，並有黑色、深藍、紫色、淺灰、白色等多種格紋可供選擇，Prestige系列則將珍珠母貝融入袖扣表面，展現出OMEGA男子的似水柔情。

同集團的頂級品牌寶璣（Breguet）則將表款的古典元素巧妙轉換，品牌經典的機刻雕花紋飾、寶璣品牌首字母的草寫B、以青金石為底的K金自動盤，甚至是溫文儒雅的白色大明火琺瑯，全部換化成寶璣袖扣的設計主軸。除了一只上好的腕表，下次出門前，或許且選用一枚鐘表品牌的精緻袖扣，把品味藏在造型中，寓品味於微型。

Breguet白K金自動盤袖扣（9907BBLS），青金石為底、表面飾有自動盤造型，價格店洽。圖 / Breguet提供。
Breguet白K金自動盤袖扣（9907BBLS），青金石為底、表面飾有自動盤造型，價格店洽。圖 / Breguet提供。
OMEGA，海馬系列黑色橡膠袖扣，C92STA0509705，7,300元。圖 / Breguet提供。
OMEGA，海馬系列黑色橡膠袖扣，C92STA0509705，7,300元。圖 / Breguet提供。
Bregeut，皇家海軍紋飾袖扣（9905BB5847），白K金，飾有海浪般的波紋和滾花外圈，價格店洽。圖 / Breguet提供。
Bregeut，皇家海軍紋飾袖扣（9905BB5847），白K金，飾有海浪般的波紋和滾花外圈，價格店洽。圖 / Breguet提供。

品牌 腕表 電影

延伸閱讀

蔡徐坤戴Harry Winston Ocean腕表 逆時閃耀北京電影節

你是否也感覺到自己的小宇宙？Bell & Ross Vintage腕表三部曲最終章

新款Tradition逆跳日期腕表 寶璣Breguet一展古典底蘊

海洋救援新夥伴 OMEGA聯乘非營利研究基金會Nekton

相關新聞

UNIQLO首度聯手鼎泰豐、台啤、春水堂 讓你把小籠包和珍奶UT穿上身

UNIQLO來台10周年，動作頻頻，現在更首度與台灣知名品牌合作，推出限定UT系列。包括了小籠包、大同電鍋、珍珠奶茶等，...

藏在細節裡的品味與魔鬼 Breguet OMEGA 袖扣傍身

愛屋及烏，形容人們的移情作用。就像喜歡一個鐘表品牌，可能也會對其聯帶的周邊、配件，情有獨鍾。如果說腕表是男士品味與財力的...

跟韓妞學最強妝容！ETUDE持久粉底、innisfree柔霧唇彩

韓妞的奶油肌膚妝容，搭配上霧面唇膏，是許多台灣女孩也想要模仿的妝容，但想要跟韓妞畫出一樣的妝，那要先了解他們使用的底妝與...

限量3萬盒！萊爾富「軍墨綠」炫彩醫療口罩9月12日開賣

萊爾富限量開賣的炫彩醫療口罩又有新色到！繼今年7月萊爾富於Life-ET機台自創企業版口罩預購系統，並陸續開放限量預購台...

燦坤Awesome南崁店開幕！400坪打造3C家電購物新體驗

全新型態的燦坤Awesome南崁店今天（9月4日）正式開幕，400坪大空間集結各大品牌3C家電，9月6日前開幕慶活動期間...

FRED高級珠寶 超過50件新作獨厚台灣 台北101快閃四日

法國珠寶品牌FRED斐登於2019年登陸台灣，並於台北101購物中心開設台灣首間品牌旗艦店。今日品牌由法國總部帶來超過5...

H&M跨界Kangol推聯名款邀歌手Mabel任代言人 必買經典漁夫帽600元有找

H&M與英國潮牌Kangol推出聯名系列，並邀請全英音樂獎最佳英國女歌手Mabel擔任系列代言人，為粉絲帶來經典設計與新...

Carol世界烘焙地圖／西班牙奶油螺旋麵包、日本生吐司

「到不了的地方，就用甜點吧」，大家都因為疫情暫時沒辦法出國，不妨跟著烘培大師在廚房一起用味蕾旅行！由網路知名的烘培達人Carol胡涓涓老師親自解說作法，還能認識不同國家的經典烘焙點心小故事，現在快來一起做做看吧。

買美妝也能保育大象、拍美照！香緹卡推非洲探索彩妝

國境持續封鎖，還是無法出去玩，但騷動的心該怎麼辦？美妝保養品牌香緹卡帶大家一起前往非洲草原，2020年新推出「非洲探索彩...

濃郁可口的純素起司入菜／豆漿奶油燉菜、美味素食披薩

什麼是「純素起司」？指的是不用任何動物性食材製成的純植物性「起司」，雖無包含奶類成分，但一樣是滋味濃郁，受到許多素食愛好...

蔡徐坤戴Harry Winston Ocean腕表 逆時閃耀北京電影節

一年一度的北京國際電影節日前在八月底終於舉辦，頒獎典禮上眾星雲集，而同時擁有「鑽石之王」與「明星的珠寶商」美名的頂級珠寶...

最夯潮鞋這樣挑！漸層配色打造出復古科技魅力

換季也想換新行頭的你，不知道該怎麼挑選最時髦的潮鞋，那麼謹記一個重點「漸層配色」。因為這季，從adidas Origin...

熱門新聞

獨／台鐵新電聯車實體首度曝光 10月底交車明年初上路

農遊券2.0免抽獎！1分鐘搞懂柚香券怎麼花

海神之眼清晰！ 鄭明典、彭啟明：很強的颱風

月薪12萬給家人8萬還被母嫌不夠 她嘆好像「無底洞」

海神撲向日韓 吳德榮：將成今年第一個強颱

中衛迷注意！博客來明上午開賣這三種潮色醫療口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。