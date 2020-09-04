藏在細節裡的品味與魔鬼 Breguet OMEGA 袖扣傍身

愛屋及烏，形容人們的移情作用。就像喜歡一個鐘表品牌，可能也會對其聯帶的周邊、配件，情有獨鍾。如果說腕表是男士品味與財力的演示，那麼袖扣就是西裝上的畫龍點睛。

雖然因為疫情延期，最近007電影再度釋出第二波預告，而電影中情報員配戴的歐米茄（OMEGA）海馬腕表雖然一閃而過，仍然令人印象深刻。OMEGA早早便推出一系列袖扣，較入門的系列像AQUA袖扣以精鋼、橡膠打造，並有黑色、深藍、紫色、淺灰、白色等多種格紋可供選擇，Prestige系列則將珍珠母貝融入袖扣表面，展現出OMEGA男子的似水柔情。