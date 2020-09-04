跟韓妞學最強妝容！ETUDE持久粉底、innisfree柔霧唇彩

韓妞的奶油肌膚妝容，搭配上霧面唇膏，是許多台灣女孩也想要模仿的妝容，但想要跟韓妞畫出一樣的妝，那要先了解他們使用的底妝與唇膏，韓系美妝品牌ETUDE、innisfree都推出秋季新品，讓台灣女孩也打造韓妞妝容。

ETUDE長效待肌無瑕輕粉底／粉餅

韓妞最強的就是奶油肌底妝，而且還能長時間不脫妝，這時候底妝挑選就很重要，ETUDE新推出的長效待肌無瑕輕粉底與粉餅，含有抑制出油的控油粉末，可以長效持久，還能降低粉底在肌膚的黏膩感。

長效待肌無瑕輕粉底共有12款色號，有著雙重持妝技術，即使少量出油，也不會影響妝容，粉餅則有4色，以細緻粉末做出輕盈妝感。

innisfree花漾綿蜜染唇膏

韓妞的紅唇，讓許多女孩都很想模仿，但如果是過於水潤的紅唇，視覺上也太過強烈，innisfree把熱賣的花漾綿蜜唇萃，進一步推出花漾綿蜜染唇膏，講究輕鬆服貼感，保有如同棉花的質地，高保濕成分與顯色效果，不卡色，且霧面質感卻不會展現出唇紋。