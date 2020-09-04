限量3萬盒！萊爾富「軍墨綠」炫彩醫療口罩9月12日開賣

萊爾富限量開賣的炫彩醫療口罩又有新色到！繼今年7月萊爾富於Life-ET機台自創企業版口罩預購系統，並陸續開放限量預購台灣製造的LAITEST萊潔醫療防護口罩－玩色．炫彩醫療口罩系列的「丹寧玫瑰」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」等多款時尚靚色，最快上線不到9分鐘15,000盒醫療口罩迅速完售，9月12日中午12點將準時開賣限量30,000盒的「軍墨綠」醫療口罩，每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購，限量售完為止。

萊爾富先前開放預購的時間包括平日上午7點、晚上7點或假日上午10點，本次推出限量30,000盒的「軍墨綠」醫療口罩則選擇在周六中午12點開放預購，希望透過不同時段方便大眾的採買需求。