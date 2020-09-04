燦坤Awesome南崁店開幕！400坪打造3C家電購物新體驗
全新型態的燦坤Awesome南崁店今天（9月4日）正式開幕，400坪大空間集結各大品牌3C家電，9月6日前開幕慶活動期間祭出限量排隊商品、每日秒殺勁爆商品、限時限量滿額禮等多項優惠與品牌體驗活動，同時推出洗衣機保潔、空調保潔服務限定優惠價，燦坤獨家給付竊盜保障的「Just Care就是Care」專案也同步登場。
燦坤新型態店以Awesome、Anyone、Anytime等3A為出發，燦坤Awesome南崁店1樓占地160坪、2樓為240坪，打造寬敞明亮空間。
9月5、6日上午10點燦坤Awesome南崁店都將推出30台任天堂Switch主機現貨準時開搶，會員價9,780元，再送H9玻璃高透滿版螢幕保護貼；9月5日還有任天堂Switch健身環大冒險中文版現貨20組，會員價2,550元。
9月5日秒殺勁爆商品包括Xbox 1TB 星際大戰絕地組織殞落同捆組原價9,480 元、會員價5,999元，限量25組；HP Pavilion 14吋筆電原價24,900元、會員價17,999元。9月6日將推出Acer 24吋大畫面超值冠軍顯示器原價4,288元、會員價2,688元；LG 18公斤蒸氣洗脫滾筒洗衣機原價37,900元、出清價25,900元，限量10台。
燦坤Awesome南崁店全新進駐Dyson SIS概念店，開幕慶期間Dyson吹風機特價9,999元、限量50台，Dyson V11新一代無線吸塵器獨家優惠價26,900元有找；APPLE全館指定商品滿萬再折千，每天推出限量3台的MacBook Pro特價24,900元；Samsung 825公升藏鮮愛現門對開冰箱原價60,900元、會員價49,900元有找，再升級7年延長保固。
燦坤「Just Care就是Care」專案提供意外損壞、竊盜損失兩大保障，意外損壞包含摔裂、泡水、輾毀、破損等，竊盜損失包含竊盜、搶奪等，當行動裝置發生意外損壞或竊盜可享免費維修服務、2年最高6次理賠，月付108元起就能享有2年保障。
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