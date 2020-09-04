燦坤Awesome南崁店開幕！400坪打造3C家電購物新體驗

「到不了的地方，就用甜點吧」，大家都因為疫情暫時沒辦法出國，不妨跟著烘培大師在廚房一起用味蕾旅行！由網路知名的烘培達人Carol胡涓涓老師親自解說作法，還能認識不同國家的經典烘焙點心小故事，現在快來一起做做看吧。

2020-09-04 16:11