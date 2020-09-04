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FRED高級珠寶 超過50件新作獨厚台灣 台北101快閃四日

聯合報 / 記者釋俊哲 / 台北即時報導
如豹爪交疊的Ombre Féline系列手鐲、耳環、戒指，將野性與自信外顯。圖 / FRED提供。
如豹爪交疊的Ombre Féline系列手鐲、耳環、戒指，將野性與自信外顯。圖 / FRED提供。

法國珠寶品牌FRED斐登於2019年登陸台灣，並於台北101購物中心開設台灣首間品牌旗艦店。今日品牌由法國總部帶來超過50件頂級珠寶作品，並更有部分新作為亞洲首次亮相，展品已由9月2日起於台北101旗艦店展出，並至9月5日結束。

此次矚目的頂級珠寶作品將包含Blanche、Cœurs En Cascade、Ombre Feline與Rosee Du Matin為四大主力系列。強調爪鑲工藝的Blanche系列，透過不同高度的鑽石鑲嵌，營造出視覺的層次與鑽石火光的多變；而設計師Fred Samuel曾為摩洛哥王妃格蕾絲·凱莉專屬訂製的獵豹造型戒指，則成為了Ombre Féline系列的靈感緣由。兩只相互交纏的豹爪，讓珠寶成為肌膚上生動鮮明的野性與霸氣。

另外Cœurs En Cascade系列項鍊則由大量曲線的綴飾層層堆疊組成，呈現宛如瀑布的流動感，也像一件閃耀著懾人火光的鑽石蕾絲，披掛在穿戴者的身上，全數鑽石共鑲嵌FG VVS等級鑽石總重94.39克拉。而蕾絲形狀中再鑲嵌多顆大小不一的愛心造型，心心相映也相應，鑽石項鍊訂價約1,587萬，耳環則約283萬3,500元。

除此之外，經典的Force 10與Chaine Infinie系列則同樣靈感來自於海洋，前者的Force 10 Multirows黃K金項鍊，結合鑽石鑲嵌、纜繩與錨鍊扣等多種元素，呈現出不受拘束的心靈意念，同樣的設計風格另有寬版手鐲、華美而別具氣勢；Pain de Sucre系列則有一件項鍊結合坦桑石與海水藍寶，利用凸圓形的寶石切割與色彩對比，營造出熱情洋溢的拉丁美洲海灘歡愉。

法國珠寶品牌FRED斐登正於台北101旗艦店，展出為期四天的頂級珠寶新品發表。圖 / FRED提供。
法國珠寶品牌FRED斐登正於台北101旗艦店，展出為期四天的頂級珠寶新品發表。圖 / FRED提供。
模特兒現場演繹FRED Cœurs En Cascade系列珠寶。圖 / FRED提供。
模特兒現場演繹FRED Cœurs En Cascade系列珠寶。圖 / FRED提供。
Cœurs En Cascade系列編織出如蕾絲般的對比幾合結構，並有愛心隱藏其中，讓鑽石心心相應也相映。圖 / FRED提供。
Cœurs En Cascade系列編織出如蕾絲般的對比幾合結構，並有愛心隱藏其中，讓鑽石心心相應也相映。圖 / FRED提供。
結合坦桑石與海水藍寶，利用凸圓形的寶石切割與色彩對比，營造出熱情洋溢的拉丁美洲海灘歡愉。圖 / FRED提供。
結合坦桑石與海水藍寶，利用凸圓形的寶石切割與色彩對比，營造出熱情洋溢的拉丁美洲海灘歡愉。圖 / FRED提供。

珠寶 品牌 法國

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