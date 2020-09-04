FRED高級珠寶 超過50件新作獨厚台灣 台北101快閃四日

法國珠寶品牌FRED斐登於2019年登陸台灣，並於台北101購物中心開設台灣首間品牌旗艦店。今日品牌由法國總部帶來超過50件頂級珠寶作品，並更有部分新作為亞洲首次亮相，展品已由9月2日起於台北101旗艦店展出，並至9月5日結束。

此次矚目的頂級珠寶作品將包含Blanche、Cœurs En Cascade、Ombre Feline與Rosee Du Matin為四大主力系列。強調爪鑲工藝的Blanche系列，透過不同高度的鑽石鑲嵌，營造出視覺的層次與鑽石火光的多變；而設計師Fred Samuel曾為摩洛哥王妃格蕾絲·凱莉專屬訂製的獵豹造型戒指，則成為了Ombre Féline系列的靈感緣由。兩只相互交纏的豹爪，讓珠寶成為肌膚上生動鮮明的野性與霸氣。

另外Cœurs En Cascade系列項鍊則由大量曲線的綴飾層層堆疊組成，呈現宛如瀑布的流動感，也像一件閃耀著懾人火光的鑽石蕾絲，披掛在穿戴者的身上，全數鑽石共鑲嵌FG VVS等級鑽石總重94.39克拉。而蕾絲形狀中再鑲嵌多顆大小不一的愛心造型，心心相映也相應，鑽石項鍊訂價約1,587萬，耳環則約283萬3,500元。