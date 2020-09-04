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H&M跨界Kangol推聯名款邀歌手Mabel任代言人 必買經典漁夫帽600元有找
H&M與英國潮牌Kangol推出聯名系列，並邀請全英音樂獎最佳英國女歌手Mabel擔任系列代言人，為粉絲帶來經典設計與新款單品。而GU在5月攜手《Pokémon》推出的聯名系列大受歡迎後，第二波商品也將於9月7日搶先在網路商店開始販售。
以袋鼠Logo在潮流圈有高人氣的Kangol以帽飾著名，特別是擷取從80年代及90年代嘻哈文化演變而來的造型，成為品牌重要的DNA。而為了與H&M聯名，品牌還邀請了Mabel擔任系列代言人，並以其穿衣風格為靈感，打造了包含31件服裝及配飾，其中更是有兩款單品是由Mabel親自設計。系列提供從連帽上衣及外套，到織有Kangol標誌的針織衫及外套、基本款單品，如奶油色或彩色條紋的短版高領毛衣。此外還有各式配件，如帶有品牌標誌肩帶的購物袋、腰包及髮圈，而且Kangol經典的漁夫帽也在其中，售價更是親民，不到600元。
GU和《Pokémon精靈寶可夢》的第二波聯名系列以「進化」為概念，整體設計背景選定寶可夢世界中的伽勒爾地區，同時這也是Pokémon系列最新遊戲《寶可夢 劍／盾》的主舞台。GU特別精選了33款寶可夢圖案，分別出現在共21款的男裝、女裝與童裝商品中，聯名系列融合紮染圖樣、拼接設計以及異材質混搭等，推出多款可以輕鬆融入日常生活穿搭的單品，以及可掛在脖子上的掛繩手機袋等配件，不分年齡層都能享有穿搭樂趣。
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